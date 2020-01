Dragon Quest 12 | Fortsetzung bereits in Arbeit - doch wann kommt sie?

Die Arbeiten an Dragon Quest 12 wurden offiziell bestätigt. Serienschöpfer Yuji Horii äußert sich in einem Tweet über den nächsten Ableger der Traditionsreihe aus Japan.

Dragon Quest 11 wanderte bis jetzt 5,5 Millionen Mal über die Ladentheke.

2017 erschien Dragon Quest 11: Streiter des Schicksals in Japan, danach begannen die Lokalisationsarbeiten für den Westen. Mit einer Sprachausgabe und diversen Verbesserungen erschien das Rollenspiel 2018 auch bei uns, um 2019 als Definitive Edition auch für die Nintendo Switch zu kommen. Und diese Reise verlief erfolgreich: Kürzlich verkündete Publisher Square Enix stolz, dass sich Dragon Quest 11 bisher mehr als 5,5 Millionen Mal verkaufen konnte.

Es scheint als wäre die Geschichte rund um den Helden und seine Mitstreiter nun endgültig zu Ende und das Entwickler-Team rund um Yuji Horii widmet sich nun neuen Projekten. Anlässlich des neuen Jahres wendete sich der Serienerfinder Horii per Twitter an seine Fans:

"Ein frohes neues Jahr! Zusätzlich zu dem, was ich nachfolgend sage, gibt es noch einige Dinge, die ich noch nicht verraten kann. Aber was Dragon Quest 12 angeht, bis dahin ist es noch eine Weile. Es gibt allerdings Dinge, die wir noch vorher veröffentlichen werden. Bitte unterstützt mich auch in diesem Jahr", schrieb Yuji Horii auf Twitter.