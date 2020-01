Releases | Tokyo Mirage Sessions, Dragon Ball Z und mehr in dieser Woche

Große und kleine Abenteuer in dieser Woche: Der Motor des Jahres 2020 kommt nach und nach auf Touren. Vor allem für Anime-Fans gibt es demnächst ein erstes richtiges Highlight und kleinere Freuden.

Kommende Woche wird's Anime-lastig. Im Bild: Tokyo Mirage Sessions.

Atelier Dusk Trilogy Deluxe Pack | 14. Januar

PC / PS4 / Switch

Koei Tecmo und Gust bringen Atelier im Dreierpack zum Jahresanfang heraus. Im Release von Atelier Dusk Trilogy Deluxe Pack sind die Spiele Atelier Ayesha: The Alchemist of Dusk DX, Atelier Escha & Logy: Alchemists of the Dusk Sky DX und Atelier Shallie: Alchemists of the Dusk Sea DX für PC, PlayStation 4 und Nintendo Switch enthalten. Dem Namen entsprechend drehen sich alle drei Rollenspiele rund um das zerfallene Land Dusk, erzählen aber jeweils eigene Geschichten.

Gleich drei Atelier-Abenteuer auf einmal erwarten euch:

Für das Atelier Dusk Trilogy Deluxe Pack erhalten die Spiele außerdem laut Koei Tecmo grafische Verbesserungen, sämtliche Zusatzinhalte und eine insgesamt flüssigere Spielerfahrung. Zudem sollen die Spiele auch einzeln verkauft werden.

To The Moon | 16. Januar

Switch

Einst hat To The Moon 2011 zu den großen Überraschungshits gehört. Mittlerweile hat das Indie-Spiel schon einige Jahre auf dem Buckel, schafft aber jetzt noch den Sprung auf die Nintendo Switch und damit zum ersten Mal überhaupt auf eine Konsole. Für den Release der Switch-Version haben die Entwickler auf die Unity-Engine gewechselt, nachdem das Originalspiel seinerzeit noch im RPG-Maker entstanden ist.

Ein Abenteuer der emotionalen Art erwartet euch in To The Moon:

To The Moon erzählt die emotionale Geschichte zweier Doktoren, die durch die Erinnerungen eines alten Mannes reisen, um dessen letzten Wunsch zu erfüllen. Spielerisch stellt das erzählerische Abenteuer vor keine großen Herausforderungen, sondern setzt voll und ganz auf Dialoge, seichte Rätsel und Inszenierung.

Tokyo Mirage Sessions #FE Encore | 17. Januar

Switch

Was passiert, wenn die "Shin Megami Tensei"-Reihe auf die "Fire Emblem"-Marke von Nintendo trifft? Dann entsteht unter Entwickler Atlus Tokyo Mirage Sessions #FE, welches auf der Wii U sein Debüt gegeben hat. Jetzt bringt Nintendo das ungewöhnliche Rollenspiel, bei dem Musikeinlagen zum Alltag gehören, auf die Nintendo Switch. Die Encore-Version beinhaltet unter anderem einen neuen Song und Story-Elemente.

Tokyo Mirage Sessions #FE Encore | Übersichtstrailer zur Switch-Neuauflage

Der Release von Tokyo Mirage Sessions #FE Encore ist zudem nur mit japanischer Sprachausgabe geplant. Als Untertiteloptionen sind englisch und französisch an Bord - eine deutsche Option ist offenbar nicht im Gepäck. Dafür aber sind noch weitere Outfits für die Charaktere an Bord, die exklusiv für die Neuauflage entstanden sind.

Dragon Ball Z: Kakarot | 17. Januar

PC / PS4 / Xbox One

So manch einer mag sich fragen: Ist denn nicht mittlerweile alles aus Son-Gokus Leben erzählt? CyberConnect2 sieht das anders und präsentiert mit Dragon Ball Z: Kakarot ein weiteres Spiel, welches sich um das Leben des "Dragon Ball"-Protagonisten dreht - genauer gesagt um dessen Höhepunkte aus Dragon Ball Z. Unter anderem werdet ihr im Laufe der Geschichte gegen die Antagonisten Cell und Boo antreten, auf zahlreiche Freunde treffen, immer stärker werden und vieles mehr.

Das ganz große Dragonball-Abenteuer steht bevor:

Für den Release des Action-Rollenspiels versprechen die Entwickler außerdem neue Nebenhandlungen, die Fragen rund um die Geschichte von Dragon Ball beantworten sollen. Beim Thema Kämpfe fährt das Team derweil große Geschütze auf: Die Arenen sollen groß ausfallen und mit zerstörbarer Umgebung glänzen, während die Effekte auf das Maximum angehoben werden.

Son-Gokus Reisen, die Mischung aus Persona und Fire Emblem, das emotionale Indie-Abenteuer oder japanische Rollenspiel-Kost im Trilogie-Paket: Welches Spiel reizt euch in dieser Woche am Meisten?