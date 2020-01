The Witcher | "Toss a Coin to Your Witcher"-Song geht viral

Die Netflix-Serie The Witcher erfreut sich nicht nur unter Videospielern mitunter großer Beliebtheit. Eigentlich kein Wunder, denn die Vorlage birgt Hitpotenzial. Aber auch ein ganz bestimmtes Lied, das in der Serie gesungen wird, kommt beim Publikum gut an.

Der "The Witcher"-Cast (v. l. n. r.): Anya Chalotra, Henry Cavill, Freya Allen.

Das Stück mit dem Namen "Toss a Coin to Your Witcher" kann auf YouTube mittlerweile fast acht Millionen Klicks verzeichnen. Gesungen wird es in der Serie The Witcher vom Barden Rittersporn als Lobpreisung seines (mehr-oder-weniger-)Freundes Geralt. Die Figur, im Englischen Jaskier, singt es zu mehreren Gelegenheiten in Staffel 1 der Netflix-Serie - und hinterlässt damit überall Ohrwürmer (auch bei unseren Redakteuren hat sich das Lied sofort in den Kopf gesetzt). Kotaku widmete der Hymne kurz nach Ausstrahlung der ersten Episoden einen eigenen Artikel und auch bei IGN scheint man dem Bardengesang verfallen. Im Netz sammeln sich bereits unzählige, teils sehr coole Cover-Versionen des Liedes.

Doch nicht nur das: Bei Zuschauern der Serie kommt "Toss a Coin to Your Witcher" so gut an, dass der "Beat Saber"-Spieler Holair den beliebte Song in das Rhythmusspiel integriert hat. Herunterladen könnt ihr den benutzerdefinierten Song über die für Eigenkreationen vorgesehene Hompepage BeatSaver. Ein YouTube-Video zeigt wie Holair sich an seiner eigenen Komposition auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad versucht:

Es wundert wohl kaum, dass das kurzweilige Stück mit dem eingängigen Refrain so gut ankommt. Die Serienschöpfer haben sicher kalkuliert, dass eine Hexer-Hymne sich viral verbreiten würde. Die sanfte Stimme vom Schauspieler Joey Batey, der das Lied in der Rolle des Rittersporn zum Besten gibt, trägt ihr Übriges zum Hit-Potenzial bei.

Netflix hat für The Witcher bereits eine zweite Staffel bestätigt. Diese soll voraussichtlich im Jahr 2021 auf der Streamingplattform zu sehen sein. Und vielleicht wartet ja auch der Schwung an neuen Episoden mit einem ähnlichen Hit auf. Bis dahin stimmt alle mit uns ein: Toss a Coin to Your Witcher, oh Valley of Plenty!