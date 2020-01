Uncharted-Film | Auch der 6. Regisseur ergreift die Flucht

Die Uncharted-Verfilmung erleidet einen weiteren Rückschlag: Nachdem bereits einige Regisseure von dem Projekt abgesprungen sind, zieht nun auch der inzwischen sechste Regisseur, Travis Knight, die Reißleine.

Erneut springt ein Regisseur ab.

Was wir bisher wussten

Wie man es auch dreht und wendet, die Uncharted-Verfilmung macht seit geraumer Zeit wohl kaum Fortschritte. Im Gegenteil: Nachdem mit Dan Trachtenberg (10 Cloverfield Lane), David O. Russell (The Fighter), Neil Burger (The Lucky Ones), Setz Gordon (Baywatch) und Shawn Levy (Nachts im Museum) bereits fünf Regisseure das Projekt verlassen haben, wirft nun auch der sechste Regisseur das Handtuch.

Was neu ist

Im Uncharted-Film ist Mark Wahlberg für die Rolle von Victor Sullivan vorgesehen und Tom Holland für die des Protagonisten, Nathan Drake. Soweit, so bekannt. Doch bevor es dazu kommt, soll Schauspieler Holland erst noch einmal in die Haut von Spider-Man schlüpfen. Damit verzögert sich die Spieleverfilmung ein weiteres Mal, was Travis Knight gar nicht in den Kram zu passen scheint. Nach Angaben der englischsprachigen Webseite Deadline verlässt der Regisseur deshalb das Projekt. Wer ihn ersetzen soll, ist bisher nicht bekannt.

Der Film soll ein Prequel der Videospielreihe darstellen und somit Nathan Drakes Vergangenheit näher beleuchten. Bevor Tom Holland für die Rolle des Protagonisten vorgesehen war, sollte ursprünglich Mark Wahlberg den Schatzsucher Nathan Drake verkörpern. Das hat sich geändert, aber der Cast steht noch. Fans bleibt also nur zu hoffen, dass Sony nach all dem Hin und Her noch einen weiteren Regisseur für das Projekt begeistern kann.

Erkennt Videospielcharaktere an ihrem Verhalten!

Die Verfilmung zu Uncharted bekommt einen weiteren Dämpfer verpasst. Mit Travis Knight hat bereits der insgesamt sechste Ressigeur das Projekt verlassen. Grund hierfür ist wohl die Verzögerung des Drehstarts: Tom Holland muss erst noch einmal ins Superhelden-Gewand schlüpfen.