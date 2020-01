Minecraft | Schockierte Fans können wieder aufatmen

Vielleicht seid ihr im Netz bereits auf die folgende Meldung gestoßen: Angeblich sollte Minecraft zum Ende des Jahres eingestellt werden, die Server sollten heruntergefahren werden. Fans haben jetzt einen Grund, aufzuatmen.

In Minecraft könnt ihr eurer Kreativität freien Lauf lassen und die Klötzchenwelt nach euren Wünschen und Vorstellungen verändern. Hier seht ihr beispielsweise den nachgebauten ikonischen Millennium Falken aus der "Star Wars"-Saga.

Wie sich herausstellt, handelte es sich bei den Gerüchten um eine Fake-Meldung. Polygon rekonstruiert die Verläufe noch einmal. So stammt die kuriose Meldung von Channel45news, über deren Website am 30. Dezember 2019 ein Beitrag bezüglich der angeblich bevorstehenden Schließung der Minecraft-Server zum 21. Dezember 2020 verbreitet wurde. Was nicht direkt auffällt: Bei Channel45news handelt es sich um eine Prankseite, welche euch Überschriften erstellen lässt, die regulären News-Beiträgen zum Verwechseln ähnlich sehen. Kein Wunder also, dass die entsprechende Meldung für reichlich Verwirrung sorgen konnte.

Wie nun aber auch von offizieller Seite bestätigt wurde, handelt es sich hierbei definitiv um einen Fake. Die Microsoft-Community-Managerin Helen Zbihlyj erklärte am Donnerstag über Twitter, dass weder Minecraft noch der Entwickler Mojang die Pforten schließen werden.

Once more for the folks who missed the tweet the first time I posted it. Minecraft is NOT stopping, Mojang is NOT closing. #Minecraft https://t.co/V4Lzv97qOc