Zelda: Breath of the Wild | Spieler besiegt harten Gegner mit einem Sturm aus Bumerangs

Wer The Legend of Zelda: Breath of the Wild gespielt hat, wird bei den folgenden Bildern schwer begeistert sein. Ein Spieler hat aufgezeichnet, wie er einen knüppelharten Gegner durch den geschickten Einsatz von Bumerangs zu Fall bringt.

Leune nur mit Bumerangs besiegt. Quelle: YouTube, Peco.

Die Welt von The Legend of Zelda: Breath of the Wild wird von einer Fülle an gefährlichen Monstern bewohnt. Eine der schwersten Gegnerklassen im Spiel sind die so genannten Leune. Ohne Weiteres kann eine Begegnung mit einem der Biester zum Spielende führen. Das hält tapfere Zelda-Fans aber nicht davon ab, sich den Ungetümen immer wieder entgegenzustellen und dabei immer wieder neue Taktiken auszuprobieren, die die Herausforderung teils noch erhöhen. So berichteten wir bereits von einem Spieler, der einen Blauen Leunen unter Einsatz einer Tanzmatte statt eines Controllers besiegen konnte.

Breath of the Wild: Leune mit Bumerangs besiegt

Ein japanischer Spieler namens Peco hat nun einen Mitschnitt auf seinem YouTube-Kanal geteilt, auf dem zu sehen ist, wie er sich auf ebenso beeindruckende Weise einem Leunen entgegenstellt. Zwar verwendet er wohl keinen außergewöhnlichen Controller. Seine Kampftechnik kann Spieler von Breath of the Wild aber nur zum ehrfürchtigen Staunen bringen. Denn Peco besiegt den Leunen durch unglaublich geschickten Einsatz von so genannten Trio-Echsalbumerangs. Hier seht ihr das Video:

Diese Bumerangs sind eigentlich Schwerter mit drei sternförmig angeordneten Klingen. Wenn man sie wirft, fliegen sie aber, anders als gewöhnliche Schwerter, nicht einfach geradeaus, sondern schlagen einen Bogen ein und kehren zu Link zurück. Dabei lassen sie sich per Knopfdruck in der Luft wieder fangen.

Was ihr im Video seht ist, wie Peco mehrere dieser Schwerter in Richtung des Leunen wirft und mit unglaublich gutem Timing jeden der Trio-Echsalbumerangs wieder auffängt, um ihn direkt nochmal in die Luft zu schicken. Dieses Manöver auszuführen, hat mit Sicherheit viel Übung gebraucht. Völlig zurecht zückt Peco also die Kamera während der Gegner zu Boden geht und macht ein triumphierendes Selfie von Link.

Spieler von Breath of the Wild wissen sicher, dass die Steuerung des Spiels gerade zu Beginn etwas überfordern kann. Mit der Zeit erlernt man all die Kniffe, so viel Geschick und gutes Timing wie Peco entwickelt aber wohl nicht jeder Spieler. Wir ziehen unseren Hut vor dieser coolen Aktion.