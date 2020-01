GTA 5 | Ab sofort Teil des Xbox Game Pass

Microsoft hat zum Jahresbeginn ein echtes Highlight dem Xbox Game Pass hinzugefügt: Fortan ist GTA 5 in all seiner Pracht Teil des Abo-Dienstes.

Ran an die Xbox One: Ab sofort ist GTA 5 im Xbox Game Pass enthalten.

Alle Infos zum Spiel

• Genre: Action-Adventure

• Plattformen: PC, PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One, Xbox 360

• Veröffentlichung: 17. September 2013

Das kommt jetzt

Pünktlich zu Beginn des Jahres 2020 hat Microsoft den Abo-Dienst Xbox Game Pass um einen weiteren Top-Hit erweitert. Wie das Unternehmen via Twitter bekannt gibt, ist ab sofort GTA 5 Teil der Spieleflatrate. Zumindest für die Konsolenversion gilt das, während der Xbox Game Pass for PC bislang noch leer ausgeht.

Have you seen the news lately? pic.twitter.com/fYxxQI06tD — Xbox Game Pass (@XboxGamePass) January 3, 2020

Enthalten ist dabei nicht nur die umfangreiche Singleplayer-Kampagne, sondern auch der Online-Modus, sofern ihr über Xbox Live Gold verfügt.

Mit GTA 5 wächst die Liste der verfügbaren Spiele im Xbox Game Pass auf fast 270 Stück. Unter anderem können Abonnenten The Witcher 3: Wild Hunt, The Division, Overcooked 2, Life is Strange 2 und vieles mehr spielen. Am PC fällt das Angebot zum aktuellen Zeitpunkt noch etwas kleiner aus.

Meistert ihr das ultimative Quiz?

Der Xbox Game Pass soll zum festen Bestandteil von Microsofts Spieleangebot werden. Auch mit der für Ende 2020 geplanten Xbox Series X will das Unternehmen an der Spieleflatrate fest halten und stetig erweitern, um Kunden zu binden.