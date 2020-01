Untitled Goose Game | Eine Gans wird zum Millionenseller

Absurd, witzig und kreativ: Drei Eigenschaften, die Untitled Goose Game zum Erfolg gebracht haben. Nun hat sich das Indie-Spiel über eine Million Mal verkauft.

Dem Gärtner wird es nicht freuen: Er wurde schon über eine Million Mal von einer Gans geärgert.

Wer hätte gedacht, dass ausgerechnet eine Gans zu den berühmtesten Videospielcharakteren des Jahres 2019 gehört? Wahrscheinlich kaum jemand und doch entspricht es der Wahrheit. Die durchaus gemeine und hinterlistige Gans aus Untitled Goose Game hat auf gleich vier Plattformen Spieler überzeugt und ein "Honk!" zeitweise zum Meme gemacht.

Kurz vor Ende des letzten Jahres hat Publisher Panic noch eine Erfolgsmeldung parat gehabt. Untitled Goose Game hat sich weltweit über eine Million Mal verkauft:

It seems impossible, but last week, three months after launch, Untitled Goose Game passed one million copies sold.



From the bottom of our hearts: thank you for playing our videogame.