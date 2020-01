GTA 6 | Plakate in GTA 5 sollen Hinweise auf neuen Schauplatz geben

Immer wieder tauchen Gerüchte über mögliche Orte oder Hauptcharaktere von GTA 6 auf. Fans kombinieren Hinweise und Spuren, die angeblich von Rockstar Games selbst gestreut worden sind. Jetzt wurde ein besonderes Plakat in GTA 5 zum Dreh- und Angelpunkt einer neuen Theorie.

Gerüchte über GTA 6 kursieren erneut im Internet - dieses Mal geht es um den Schauplatz.

Die Gerüchteküche brodelt: In der Vergangenheit wurde viel über GTA 6 und dessen Schauplatz spekuliert. Beispielsweise darüber, dass GTA 6 den Spieler zurück nach Vice City führt und ihn darüber hinaus noch weitere Schauplätze besuchen lässt.

Plakatwand in GTA 5 deutet auf Schauplatz von GTA 6 hin

In einem Reddit-Forum veröffentlicht jetzt ein User ein Foto von einer Plakatwand, die Hinweise auf das Spielgebiet des neuen Teils geben soll. In diesem Foto kombiniert der User mehrere Informationen, die seine Theorie beweisen sollen.

Das Plakat zeigt den Namen der Drogenschmuggler-Firma “Six Figure Temps“, dabei soll das Wort “six“ (auf Deutsch: sechs) mit Bedacht gewählt worden sein. Gesponsert wird diese Werbung in GTA 5 von Adios Airlines, welche eine Fluggesellschaft aus Puerto Rico ist. Besucht der Spieler die Webseite, die auf dem Plakat abgebildet ist, gelangt dieser zu einem Online-Test, welcher sich unter anderem um Süd- und Mittelamerika dreht.

All diese Informationen kombiniert sollen dabei ein Beweis für Südamerika als neuem Schauplatz von GTA 6 sein. In der Vergangenheit wurde bereits des Öfteren die Theorie vertreten, dass Südamerika eine wichtige Rolle im nächsten Ableger spiele und sich hauptsächlich um Drogengeschäfte drehen soll.

Meistert ihr das ultimative Quiz?

Ob es sich dabei wieder nur um wilde Spekulationen von sehnsüchtig wartenden Fans handelt oder GTA 6 tatsächlich in Südamerika spielen wird, wird die Zukunft zeigen. Was haltet ihr von dieser Theorie? Und welchen Schauplatz würdet ihr euch für den neuen Teil wünschen? Erzählt uns eure Meinung gerne in den Kommentaren!