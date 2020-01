Witcher-Serie | Mit diesem Zeitstrahl versteht ihr die Handlung

Seit dem 20. Dezember 2019 können alle Fans in die Netflix-Serie zum Witcher-Kosmos eintauchen. Dabei kann die Handlung manchmal etwas verwirrend ausfallen, da die Serie zu unterschiedlichen Zeiten spielt. Um Ordnung ins Chaos zu bringen, wurde nun ein Zeitstrahl veröffentlicht, der alle Ereignisse in die richtige Reihenfolge bringt.

Die Witcher-Serie behandelt in der ersten Staffel viele der Kurzgeschichten, die vor der Hauptreihe erschienen sind.

In der kürzlich auf Netflix veröffentlichten Serie zum Witcher-Universum folgt ihr den Abenteuern der drei Protagonisten Geralt, Yennefer und Ciri. Tatsächlich spielen aber nicht alle Szenen zur gleichen Zeit, manche finden in der Gegenwart statt, andere viele Jahre früher. Wer nicht mit dem Witcher-Universum vertraut ist, wird hier etwas Eingewöhnungszeit brauchen, um alles zu verstehen.

Um allen Neueinsteigern das Schauen zu erleichtern, hat das Newsportal TheWitcher.tv nun auf Twitter einen Zeitstrahl zur Netflix-Serie veröffentlicht, der alle Ereignisse sortiert und dabei spoilerfrei bleibt.

How many times have you watched the 1st season of #TheWitcher ? It's been at least 5 for us! With that many re-watches, we deconstructed the timeline. Did you catch all the major events as they happened over the three narratives? https://t.co/YRlcSU3GtE pic.twitter.com/h69CypJO2F