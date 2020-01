PlayStation 5 | Wird Abwärtskompatibilität alle bisherigen Konsolen abdecken?

Es kursieren neue Gerüchte über die Abwärtskompatibilität der PlayStation 5. Seit geraumer Zeit wird wild spekuliert, ob mit der neuen Konsole endlich alle Spiele der Vorgänger gezockt werden können. Ein Insider will jetzt eine Antwort darauf haben.

Bekommt die PlayStation 5 endlich eine umfassende Abwärtskompatibilität?

Bisher gab es keine detaillierten Informationen seitens Sony zur Abwärtskompatibilität der PlayStation 5. Erste Meldungen dazu bestätigen lediglich, dass das Unternehmen sich intensiv mit diesem Thema beschäftigt und an zufriedenstellenden Lösungen für die Spieler arbeitet.

Bisher war eine echte Abwärtskompatibilität aller Konsolen auf keinem existierenden System möglich. Lediglich mit Hilfe des Streaming-Service PlayStation Now oder durch den Kauf digitaler Retro-Titel im PlayStation-Store war es möglich, Spiele der Vorgänger zu zocken. Diese Umwege könnten mit Release der neuen Konsole endlich Geschichte werden.

Abwärtskompatibilität von der PS4 bis zur PS1

Wie der YouTuber HipHopGamer berichtet, habe er verlässliche Quellen, die behaupten, dass die Abwärtskompatibilität der PS5 alle bisherigen Konsolen abdecken wird. Von der PS1 bis zur PS5 dürften Konsolenfreunde damit in den Genuss des gesamten Spiele-Repertoires von PlayStation kommen.

Der YouTuber geht zwar nicht genauer auf seine Quellen ein, doch ihr könnt euch in folgendem Video selbst ein Bild von den Argumenten machen.

Offenbar soll Sony im Zuge der Abwärtskompatibilität an einem Prozess arbeiten, der bewirken soll, dass die Optik alter Games automatisch verbessert wird. Mit solch einem Feature wären Remaster-Versionen praktischerweise schon implementiert.

Sollte sich das neue Gerücht des Insiders bewahrheiten, dürfte ein echter Traum vieler Fans in Erfüllung gehen, indem die Erfahrungen und Spiele aller Konsolen in der PS5 gebündelt werden. Glaubt ihr, dass es möglich sein wird, alle bisherigen PlayStation-Spiele zu spielen? Teilt uns eure Ansichten gerne in den Kommentaren mit!