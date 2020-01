Pokémon | Diese coolen Entwicklungen hättet ihr beinahe fangen können

Das Pokémon-Universum umfasst mittlerweile mehr als 800 verschiedene Taschenmonster. Allerdings gibt es dutzende Pokémon-Designs, die es leider nie in die fertigen Spiele geschafft haben. Ein Fan hat es sich zur Aufgabe gemacht, sie dennoch ans Tageslicht zu holen.

Pokémon: Schwert & Schild ist das neueste Spiel der Reihe und die mittlerweile 18. Edition.

Coole Pokémon, die leider gestrichen wurden

Auf seinem Twitter-Account stellt der YouTuber Dr. Lava regelmäßig Pokémon-Designs vor, die aus unbekannten Gründen nie ins fertige Spiel aufgenommen worden sind. Das Material sammelt der Fan dabei aus Leaks, Zeichungen und Spielcodes. Dazu gehören nicht nur vollkommen neue Pokémon, sondern auch Entwicklungsformen bekannter Taschenmonster.

So präsentiert er hier die ursprüngliche Turtok-Form, die Weiterentwicklung von Shillok, die innerhalb der Beta von Pokémon Rot & Blau ausgetauscht worden ist.

Lost Pokemon of the Day: Beta Wartortle Evolution



First revealed when Gen 1 beta assets leaked in February 2019, this Pokemon was the original evolution of Wartortle -- in Gen 1's beta, Blastoise was unrelated.



(Photo descriptions & more info continued in thread below) (1/4) pic.twitter.com/Yq92Lq0spw — Dr. Lava's Lost Pokemon (@DrLavaYT) November 30, 2019

Wie Dr. Lava zeigt, schuldet Entwickler GameFreaks den Spielern offenbar noch diese süße Baby-Version von Ponita. Nachdem sie es nicht in die erste Generation geschafft hat, blieb sie trotz Bemühungen auch leider in Pokémon: Silber und Gold aus.

Lost Pokemon of the Day: Puchikoon



Puchikoon was originally created for Gen 1 as Ponyta's pre-evolution, but ended up getting cut. Then Puchikoon was later planned for inclusion in Gen 2... but got cut again.



(Photo descriptions & more info continued in thread below) (1/4) pic.twitter.com/HkYaLT14vm — Dr. Lava's Lost Pokemon (@DrLavaYT) January 1, 2020

Tatsächlich sollte auch das Psycho-Pokémon Girafarig eine Vorentwicklungsform erhalten, die auf den Namen Twinz hört. Aus zwei Geistern hätte sich dann auch ein zweiköpfiges Pferdewesen entwickelt.

Lost Pokemon of the Day: Twinz



First revealed when Gold & Silver's 1997 demo leaked in 2018, Twinz was originally created as Girafarig's pre-evolution. Keep in mind, this was back when Girafarig still had 2 heads.



(Photo descriptions & more info continued in thread below) (1/4) pic.twitter.com/vQ3nb3GVDL — Dr. Lava's Lost Pokemon (@DrLavaYT) January 2, 2020

Die mögliche Existenz von Jaggu wurde, wie der Pokémon-Fan schreibt, erst 2018 in einem Manga bekanntgegeben. Das Hai-Pokémon sollte ursprünglich die Gewässer in Generation 1 unsicher machen.

Lost Pokemon of the Day: Jaggu



First revealed in the 2018 Japan-exclusive manga "Satoshi Tajiri: The Man Who Created Pokemon," Jaggu was a shark Pokemon created for Gen 1 who didn't end up making the final cut.



(Photo descriptions & more info continued in thread below) (1/4) pic.twitter.com/3WFpoq6TeR — Dr. Lava's Lost Pokemon (@DrLavaYT) January 6, 2020

Mit Pokémon: Schwert & Schild bekommt Porenta erstmals eine Weiterentwicklung. Aber tatsächlich hätte sich das Vogel-Pokémon bereits in der zweiten Generation zu Madame weiterentwickeln können - wenn die Form nicht gestrichen worden wäre.

Lost Pokemon of the Day: Madame



22 years before Sirfetch'd, there was Madame. Gold & Silver's 1997 demo contained many Pokemon that were later scrapped -- including Madame, who evolved from Farfetch'd at level 24.



(Photo descriptions & more info continued in thread below) (1/4) pic.twitter.com/LgWfJroASI — Dr. Lava's Lost Pokemon (@DrLavaYT) December 18, 2019

Über die Jahre haben die Fans viele Pokémon ans Tageslicht geholt, die sonst in Vergessenheit geraten wären. Warum Entwickler GameFreaks diese coolen Designs und Ideen nicht umgesetzt hat, ist nicht bekannt.

Welches Pokémon seid ihr?

Wer weiß, vielleicht überlegt es sich der Pokémon-Entwickler doch noch anders und holt diese vielen Taschenmonster für spätere Spiele doch noch aus der Versenkung. Über welche Veröffentlichung würdet ihr euch am meisten freuen? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!