PlayStation 5 | Sony enthüllt das Logo - und es wird euch kaum überraschen

Sony hat auf einer Elektronikmesse das Logo der PlayStation 5 enthüllt. Und es ist genau das, was ihr wohl von einem "PlayStation 5"-Logo erwartet habt.

Das Dev-Kit der PlayStation 5. Wie sie am Ende aussehen wird, ist noch offen.

Es kommt nicht immer gut bei langjährigen Fans an, wenn Unternehmen mit Konventionen brechen. So sorgte die Vorstellung der Xbox Series X von Microsoft nicht nur wegen des irritierenden Namens, sondern auch wegen des für Konsolen ungewöhnlichen Designs für einiges Unverständnis. Auch wenn man bis dato noch nicht weiß, wie der direkte Konkurrent, die PlayStation 5, in der Verkaufsversion aussehen wird, bleibt sich Sony doch zumindest bei einer Sache treu: beim Logo.

PlayStation 5: So sieht das Logo aus

Auf der CES, der aktuell stattfindenden Consumer Electronics Show, einer Elektronikmesse in Las Vegas, enthüllte Sony das Logo der kommenden Konsole. Und es ist alles, was Spieler wohl von diesem erwartet haben. Hier seht ihr es:

Bild: Sony, via Gamespot.com

Die Grafik selbst bleibt unverändert, die Zeichen "PS5" erscheinen in der gewohnten PlayStation-Font. Insgesamt baut Sony damit ganz klar auf Widererkennungswert und sorgt zusammen mit der einfachen Nummerierung dafür, dass man die Konsole leicht zuordnen kann. Böse Zungen würden dem Unternehmen vielleicht fehlenden Mut vorwerfen, jedoch kann das wohl erst abschließend geklärt werden, wenn die fertigen Geräte da sind.

Fun Fact am Rande: Sony nutze die CES 2020 auch, um ein eigenes E-Auto vorzustellen. Wer mehr zu dem Gefährt erfahren möchte, kann etwa bei Spiegel Online nachlesen.

Was sagt ihr: Gut, dass sich Sony treu bleibt oder langweilig, dass das Logo so aussieht, wie man es hätte erwarten können? Schreibt uns eure Meinungen in die Kommentare!