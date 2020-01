Twitch | Streamerinnen küssen sich für Australien-Spenden und ernten Kritik

Die verheerenden Buschbrände in Australien haben eine Welle an Wohltätigkeit rund um den Globus ausgelöst. Auch Streamer auf Twitch haben es sich nicht nehmen lassen, einen Charity-Stream zu veranstalten. Ein Kuss zwischen zwei Frauen lässt dabei die Gemüter einiger Kritiker hochkochen.

Diese Szene sorgt bei einigen Zuschauern offenbar für große Aufregung.

Sie verfolgen einen guten Zweck: Eine Gruppe an Streamern auf Twitch, welche selbst aus Australien stammen, wollen mithilfe eines “24 Stunden“-Streams die Summe von 15.000 Australischen Dollar an Spenden sammeln. Dies hatte die Streamerin Loserfruit auf Twitter angekündigt:

Been loving the coverage and support about the fires in Australia. Hope to see it get even more attention! We doing a 24HR Click house charity stream this...Sunday 11am AEDT. (Saturday 4pm PST) We raising money to help fight the fires, save and protecc animals and to rebuild!

Zunächst war ein ruhiger Stream angedacht, in dem die beteiligten Streamer gemütlich Spiele zocken und Spenden ihrer Zuschauer vorlesen. Doch schnell wurde deutlich, dass die Bereitschaft zu Spenden bei vielen Zuschauern so hoch ist, dass immer größere Summen einzelner Personen eingingen, sodass schon nach 4 Minuten ein Betrag von 1.000 Dollar zusammenkommt.

Das ursprünglich gesetzte Ziel wurde innerhalb von 52 Minuten erreicht und konnte schlussendlich um ein Vielfaches übertroffen werden, indem sie unglaubliche 318.511 Australische Dollar (umgerechnet 220.000 US-Dollar) für wohltätige Organisationen einnehmen konnten, die Opfer der Brände unterstützen - auch Tiere.

Teil dieses Spenden-Streams waren die Twitch-Streamerinnen Loserfruit und Fasffy, welche einen Ansporn für die Spendenden lieferten – ein Kuss der beiden bei Erreichen der 100.000 Dollar. Dies war nur eine Aktion neben vielen weiteren lustigen und verrückten Anreizen.

Offenbar hat dieser Umstand für Unmut bei vielen Zuschauern gesorgt, wie Loserfruit auf Twitter berichtet. Mit dem Kuss der beiden Streamerinnen würden diese die LGBTQ-Community verärgern und gleichgeschlechtliche Paare belästigen und sexualisieren, so die Vorwürfe.

Andere verteidigen den Kuss, indem sie einwerfen, dass Streamerin Fasffy selbst bisexuell sei.

Loserfruit selber äußerte sich zu den Vorwürfen, indem sie beteuerte, dass sie die LGBTQ-Community liebe und unterstütze.

I see this is getting some hate.



This isn't about you or sexuality or the struggles you go through. We love and celebrate the lgbt community. This is about us raising money for our country is burning.



It's just a kiss. No fuss about the two guys or the girl & guy kissing?