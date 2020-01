GTA 6 | Spieler wollen ihren GTA 5-Charakter als Elternteil haben

Während Entwickler Rockstar noch keine offiziellen Details zu GTA 6 bekanntgibt, brodeln die Gerüchteküchen und die Fans spekulieren über das neue Gangster-Abenteuer. Hierbei wünschte sich ein Fan vor allem, dass die Online-Modi von GTA 5 und GTA 6 direkt zusammenhängen. Dieser Wunsch hat nun eine sehr interessante Diskussion ins Rollen gebracht.

In GTA Online könnt ihr das Aussehen eures Charakters anhand eurer Eltern anpassen. Wird dieses Feature in GTA 6 noch einen Schritt weitergehen?

Es ist immer noch nicht klar, ob und wann GTA 6 erscheinen wird. In letzter Zeit sind mehrere Leaks aufgetaucht, die angebliche Details zur Spielwelt, Handlung und den Protagonisten preisgegeben haben. Unabhängig davon, was nun stimmt, hat reddit-User RiceLover12 bereits konkrete Vorstellungen zum Online-Modus.

Demnach könnte es möglich sein, dass der Charakter aus GTA Online sein Aussehen an seinen Sohn oder seine Tochter im Online-Modus von GTA 6 vererbt - ein nettes Feature, das den Charakter-Editor erweitert. Aber für die Community ist das erst der Anfang.

„Wenn sie wirklich revolutionär sein wollen, sollten sie versuchen, den Speicherstand des Charakters rüberzubringen, nachdem alle Spieler dieses Spiel ein halbes Jahrzehnt lang gezockt haben. Das ist sehr viel Zeit und Einsatz“, schreibt der User Guacamole735.

„Ich denke, es wäre cool, zu entscheiden, in welcher Dekade man spielen möchte. Anstatt zwischen Trevor, Michael und Franklin wie im "GTA 5"-Singleplayer umzuschalten, könnte man zwischen verschiedenen Ären im Online-Modus pendeln“, schlägt User JebediahMountainfire vor. „Das wäre ein großartiger Weg, es aufzubrechen und neues Gameplay zu schaffen, wann immer du vom Selben gelangweilt bist. Verschiedene Fahrzeuge können abhängig von der Ära erscheinen, die Karte könnte anders sein - es wäre cool, die Stadt wachsen zu sehen.“

„Ich möchte, dass so getan wird, dass dein Charakter in GTA 6 übernommen wird, nur damit ihm ins Gesicht geschossen wird und er in einer Cut-Scene stirbt. Dann wird in den Charakter-Editor-Bildschirm übergewechselt“, schreibt User Isopodking.