Alienware UFO | Die "Switch", mit der ihr PC-Spiele zocken könnt

Der Handheld-Markt darf auf einen neuen Prototypen aus dem Hause Dell blicken, welcher besonders Nintendo und deren Switch Konkurrenz machen könnte. Gerade in Hinblick auf das Design hat sich der Hardware-Hersteller bei dem "UFO" genannten Gerät deutlich bei Nintendo inspirieren lassen.

Schlichtes und modernes Design - so präsentiert Alienware seinen Handheld-Prototypen.

Eine Switch-Kopie mit der Leistung eines Gaming-PCs

Während der derzeit stattfindenden CES 2020 hat Alienware einen neuen Prototypen mit dem Konzeptnamen UFO vorgestellt. Beim Betrachten des tragbaren Systems fällt sofort auf: Das Design erinnert stark an die Nintendo Switch. Die seitlich positionierten Bedienelemente können vom Bildschirm abgetrennt werden und fungieren so als eigenständige Controller. Dieses Prinzip ist bereits von den Joy-Cons der Switch bekannt.

Unabhängig vom äußeren Aufbau, könnte das Innere des Konzepts UFO der Nintendo Switch das Fürchten lehren. Denn der Handheld von Dell soll deutlich mehr Power als sein Konkurrent haben und den Genuss von PC-Spielen auf einem tragbaren System ermöglichen.

Wie CNET berichtet, fühle sich das Konzept von Alienware im Gegensatz zu anderen auf der CES vorgestellten Prototypen bereits wie ein ausgereiftes Produkt an, welches ein hochpoliertes Design aufweise.

Der Prototyp bestehe aus einem kleinen "Windows 10"-Tablet mit abnehmbaren Controllern und könne, wie die Nintendo Switch auch, mit einem externen und größerem Bildschirm gekoppelt werden.

Weitere Angaben zum Release und ob dieses Gerät überhaupt seinen Weg in die Serienproduktion schaffen wird, hat Alienware nicht bekanntgegeben. CNET sagt weiter, dass sich das Spiel World War Z bereits überraschend gut spielen ließ.

Ob das Konzept UFO jemals veröffentlich wird und ihr in den Genuss eines Gaming-Computers in Handheld-Format kommen werdet, wird wohl die Zukunft zeigen. Würdet ihr euch dieses Gerät kaufen? Erzählt uns gerne davon in den Kommentaren.