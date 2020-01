Escape from Tarkov | Darum geht der alte Ego-Shooter jetzt auf Twitch durch die Decke

Als Escape from Tarkov im Jahr 2016 mit seiner Alpha-Phase startete, blieb der große Erfolg aus. Nun feiert der Survival-Shooter sein großes Comeback auf Twitch - mit ein wenig Nachhilfe seiner Entwickler.

Day Z trifft auf The Division: In Escape from Tarkov müsst ihr Raids überleben, um massig Beute abzustauben.

Escape from Tarkov rockt Twitch

Schnelle Schusswechsel, harte Überlebenskämpfe, gierige Beutezüge - laut Twitch verfolgen seit dem Jahreswechsel mehr als 200.000 Zuschauer Escape from Tarkov in Streams. Der schlechte Start vor drei Jahren scheint vergessen, als der Shooter sich noch mit mäßigen Spielerzahlen von der Alpha bis zur Closed Beta schleppte. Erst dieses Jahr soll die Open Beta öffnen.

Dabei ist der gegenwärtige Erfolg laut Kotaku nicht das Ergebnis eines glücklichen Zufalls. Entwickler Battlestate Games hat Escape from Tarkov mit einer breit gefächerten Marketingkampagne unter die Arme gegriffen. Zum dreijährigen Jubiläum wurden viele bekannte Streamer wie Sacriel, MrGrimmmz, Pestily, Anton, DrLupo und Cohh Carnage an Bord geholt, um den Survival-Shooter bei ihren Fans bekanntzumachen.

Darüber hinaus winkt den Zuschauern laut der offiziellen Entwickler-Homepage ein weiterer Bonus: Wer sein Twitch-Konto mit seinem "Escape from Tarkov"-Konto verknüpft und einem der 200 teilnehmenden Streamer zusieht, erhält Geschenke wie wertvolle Waffen und Objekte. Auf diese Weise kann der Shooter gerade zweifach bei den Fans punkten - durch spannende Shows bei den Streamern und durch spannende Gefechte, wenn sich die Zuschauer selbst ins Getümmel stürzen.

In Escape from Tarkov nehmt ihr mit anderen Spielern an Raids teil, um mit ihnen und Computer-Gegnern um wertvolle Beute zu kämpfen, die dann sicher aus dem Gebiet gebracht werden muss. Dank einer gut durchdachten Marketing-Kampagne erlebt der Shooter zurzeit einen neuen Hype. Wie lang Escape from Tarkov von seinem Erfolg zehren kann, bleibt abzuwarten.