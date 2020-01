FIFA 20 | Team of the Year bekannt - doch ein wichtiger Spieler fehlt

EA Sports hat das Team of the Year von FIFA 20 bekanntgegeben. Mit dabei ist die Crème de la Crème der internationalen Fußballstars - wobei ein wichtiger Name in diesem Jahr fehlt.

Seine Zeit ist (noch) nicht gekommen: Jadon Sancho von Borussia Dortmund hat aber das Talent zum Weltstar.

Jährlich grüßt das Murmeltier: Das gilt nicht nur für die Veröffentlichung des aktuellen FIFA-Serienteils selbst, sondern auch für das Team of the Year im Spielmodus Ultimate Team. Alle zwölf Monate lässt Electronic Arts einen Weltklasse-Kader digital zusammenstellen, bei dem zwei Namen bislang immer vertreten gewesen sind: Lionel Messi und Cristiano Ronaldo. Einer der beiden mehrfachen Weltfußballer hat es in diesem Jahr allerdings nicht geschafft.

Das "TOTY 20" ohne Ronaldo

Seit Mitte Dezember 2019 konnten die Fans abstimmen, wer von den 55 ausgewählten Weltklasse-Fußballern am Ende den Sprung in das FIFA 20 Team of the Year schafft. Nun hat EA Sports via Pressemitteilung die elf Spieler verraten, die einen begehrten Stammplatz erhalten:

Alisson Becker

Andrew Robertson

Virgil van Dijk

Matthijs de Ligt

Trent Alexander-Arnold

Frenkie de Jong

Kevin De Bruyne

N'Golo Kanté

Kylian Mbappé

Sadio Mané

Lionel Messi

Das ist das Team of the Year von FIFA 20. Mit dabei sind unter andere Messi, Mbappé, de Ligt und einige mehr.

In die Top 11 hat es derweil weder ein Spieler aus der Bundesliga geschafft noch Cristiano Ronaldo. Der Star von Juventus Turin ist zum ersten Mal seit vielen Jahren nicht dabei und muss das Feld der jüngeren Generation rund um Kylian Mbappé überlassen. Der langjährige Konkurrent Lionel Messi vom FC Barcelona, erst vor wenigen Wochen erneut zum Weltfußballer gewählt, hat derweil seinen Platz verteidigen können.

Wir erraten eure Persönlichkeit anhand eurer Spielgewohnheiten

Für die Spieler von FIFA 20 sind die Stars des Team of the Year besonders begehrt, denn diese Karten besitzen bessere Attribute und Wertungen als die Standardausgabe. Aktuell lässt EA Sports außerdem noch für einen zwölften Spieler abstimmen - vielleicht eine letzte Chance für Ronaldo?