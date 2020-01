Mordhau | Spieler bringt Community mit Witcher-Lied zum Ausrasten

Seit Erscheinen der Witcher-Serie auf Netflix schallt sein Song "Toss a Coin to Your Witcher" durch das Netz. Als ein Journalist den Ohrwurm mit der Mordhau-Community teilen wollte, machte er sich damit überraschenderweise viele Feinde.

Der Song stammt in der Netflix-Serie von Barde Rittersporn, der damit das Ansehen seines Hexer-Freundes aufbessern möchte.

Mordhau-Spieler vertreiben den Witcher-Barden

Matt Cox, Redakteur bei RockPaperShotgun, wollte wissen, wie Mordhau-Spieler auf den Song reagieren. Da das Multiplayer-Spiel ähnlich wie die Witcher-Serie im Mittelalter spielt, ging Cox davon aus, dass der "Gute Laune"-Song auch dort Legenden zu mutigen Abenteuern animieren könnte.

Wie der Journalist in seinem Videomitschnitt auf YouTube demonstriert, erwartete ihn aber das komplette Gegenteil. Jedes Mal, wenn sein als Witcher verkleideter Charakter den Song zu spielen beginnt, reagieren nur wenige Spieler erfreut und wippen im Takt mit. Der Rest spricht eine andere Sprache.

Während die einen Spieler sofort „Nein!“ brüllen, setzen die anderen alles daran, den selbsternannten Barden schnell zum Schweigen zu bringen. In den meisten Fällen erreicht Matt Cox nicht mal die zweite Strophe, da er zuvor durch dutzende Schwertschläge umgebracht wird.

Ähnlich wie in der Netflix-Serie scheinen auch in Mordhau nicht viele Leute etwas für Barden übrig zu haben. Auch wenn das Experiment gescheitert ist, bekommt die Gaming-Welt immerhin ein lustiges Video geboten. Außerhalb von Mordhau ist die Community jedenfalls begeistert von dem Song und nimmt ihn sogar in andere Spiele auf.

Erratet ihr, worüber diese Gamer gerade meckern?

Ob Matt Cox das Experiment mit anderen Songs fortführen möchte, um das Musikverhalten von Mordhau-Spielern tiefergehend zu untersuchen, bleibt abzuwarten. Für "Toss a Coin to Your Witcher" sind sie jedenfalls nicht zu begeistern.