Call of Duty: Modern Warfare | Neuer Multiplayer-Glitch sorgt für bodenlosen Frust

Ein neuer Glitch macht den "Ground War"-Modus von Call of Duty: Modern Warfare derzeit quasi unspielbar: Cheater rutschen durch den Boden der Level und beschießen Mitspieler aus dem sicheren Untergrund.

Gegen diesen neusten Glitch hilft auch kein Teamwork.

Ein neues Phantom geht im Multiplayer von Call of Duty: Modern Warfare um — und es ist quasi unsichtbar: Spieler haben einen Weg gefunden, auf einigen der Maps im Spielmodus Ground War unter den Levelboden zu glitchen und von dort aus Gegner unter Beschuss zu nehmen. Dabei sind sie selbst unerreichbar für die Projektile ihrer Opfer.

Die Cheater können so nicht nur recht einfach und unproblematisch Erfahrungspunkte sammeln, sondern auch die Atombomben freischalten. Lösen sie dieses Gagdet aus, nachdem sie genügend Abschüsse gesammelt haben, können sie so eine laufende Runde unmittelbar beenden.

Noch gibt es keine offizielle Rückmeldung des Entwicklerteams auf die zunehmend gehäuften Beschwerden von Spielern über diesen neuen Glitch. Der Glitch soll laut Community auf allen Plattformen, also PC, PS4 und Xbox One reproduzierbar sein.

Just encountered my first aim bot user. Dude got 53 kills in a team death match with an uzi at rank 83🤦🏿‍♂️That shit’s like auto tune for trap singers. We all know you ain’t that good, and if you are you should be at 155 already, @CallofDuty we gotta fix this shiz for realzies yo.