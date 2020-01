Bester Publisher der Generation | Spieler bestimmen den Sieger

Mit dem Ende des Jahrzehnts geht bald auch eine Gaming-Generation zu Ende. Aber welcher Publisher hat die besten Spiele in dieser Zeit rausgebracht? Die Community hat sich dieser Frage angenommen und ist zu einem teils überraschenden Ergebnis gekommen.

Sony, Microsoft, Nintendo und Co. mussten sich vor der härtesten Jury beweisen: Ihren Spielern.

Die Abstimmung hat der resetera-User DanteLinkX ins Leben gerufen, an der bis jetzt 1.659 User teilgenommen haben. Die Teilnehmer sollten den besten Publisher der Generation küren und konnten dabei zwischen vier Kandidaten wählen.

„Ich möchte mich darauf fokussieren, welcher (Publisher) die meisten Anstrengungen unternommen hat, um die beste Marke dieser Generation hervorzubringen“, schreibt der Fan. „War es Sony mit Horizon Zero Dawn, Bloodborne, Death Stranding etc.? War es Microsoft mit Cuphead, Titanfall, Ryse, etc.? War es Nintendo mit Splatoon, Astral Chain, Arms, Wonderfull 101? Oder war es eine Third Party-Company mit Sekiro, Overwatch, Fortnite, PUBG, The Division, Destiny, Control etc.?“