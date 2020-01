Escape from Tarkov | Twitch-Streamer lobt Spieler und wird sofort bestraft

Nervige Camper sind in Online-Spielen keine Seltenheit. Der bekannte Streamer Summit1g hat während eines Livestreams ein Lob für die Camper-lose Community von Escape von Tarkov ausgesprochen und erlebt prompt eine böse Überraschung.

Hier ist der Streamer noch überzeugt, dass Escape from Tarkov kaum unter Campern leidet.

In Escape from Tarkov ist die Ausgangszone ein heißes Pflaster

Der amerikanische Streamer Summit1g ist zurzeit auch im “Escape from Tarkov“-Fieber. Etliche Streamer haben dem Spiel kürzlich zu großem Erfolg verholfen. Während eines Livestreams auf Twitch sprach Summit1g sich für die vorbildliche Community in Hinblick auf selten vorkommende Camper aus.

In dem Survival-Shooter gilt es, möglichst viele Items zu ergattern und diese bis in seine Basis zu transportieren, in der Hoffnung, in der Zwischenzeit nicht von anderen Mitspielern gekillt zu werden. Einige Spieler verfolgen die Taktik, in der Ausgangszone zu warten, um Mitspielern, die bereits von der erfolgreichen Loot-Suche zurückkehren, ihre Habseligkeiten ohne großen Aufwand wieder abzuknüpfen. Diese nennen sich Exit-Camper.

Auf genau solche Vorkommnisse bezieht sich der Streamer in seinem Lob. Denn Summit1g behauptet, dass ihm in Escape from Tarkov so gut wie nie Camper in dieser Zone begegnet seien. Und sollte es doch vorgekommen sein, habe er sich extrem darüber aufgeregt.

Als hätte ihn ein lauernder Camper erhört, wird der Streamer wenige Sekunden später - wie im oberen Video zu sehen ist - von einem solchen beschossen. Da der Streamer seinen Gegenspieler nicht ausmachen kann, ergreift dieser in Panik die Flucht und wird schlussendlich doch zur Strecke gebracht. Sichtlicht frustiert und schockiert muss Summit1g den Verlust seiner hart verdienten Beute hinnehmen.

Nachdem das Match nach langen 40 Minuten ein Ende findet und der Streamer sich darüber aufregt, hatte sich seine Aussage über die kaum bis gar nicht existierenden Camper somit wohl als falsch herausgestellt.

Das taktische und knallharte Gameplay ist bei den Fans von Escape from Tarkov sehr geschätzt und schließt lästige Camper offenbar auch nicht aus. Wie findet ihr das Spiel? Hattet ihr schon mit Campern in dieser Zone zu kämpfen? Berichtet gerne davon in den Kommentaren!