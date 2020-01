Der Herr der Ringe: Gollum | Eines der ersten Spiele für PS5 und Xbox Series X

Das nächste Spiel im Universum von Der Herr der Ringe erscheint mit der kommenden Konsolengeneration: Daedalic Entertainment verrät, dass Der Herr der Ringe: Gollum für PlayStation 5 und Xbox Series X in Entwicklung ist.

Bis auf ein vorläufiges Logo gibt es noch keine Bilder oder Videos zum Gollum-Spiel.

Alle Infos zum Spiel

• Genre: Action-Adventure

• Plattformen: PC, PS4, Xbox Series X

• Veröffentlichung: 2021

Seit März 2019 ist bekannt, dass der Hamburger Entwickler Daedalic an einem Spiel im Universum von Der Herr der Ringe arbeitet, welches sich vollständig um den Charakter Gollum dreht. In der aktuellen Ausgabe des britischen Videospielmagazins Edge, wie IGN berichtet, gibt es nun neue Informationen zu Der Herr der Ringe: Gollum, unter anderem zu den angepeilten Plattformen.

Ein Gollum für PS5 und Xbox Series X

Der Herr der Ringe: Gollum, so verraten es die Verantwortlichen im Interview, wird ein Action-Adventure mit Schleich-Elementen, bei denen Spieler in die Rolle von Gollum schlüpfen. Wie in der Buch- und Filmvorlage wird es auch im Spiel zu ständigen Konflikten mit seiner Smeagol-Persönlichkeit kommen, die unter anderem von euren Entscheidungen abhängen. Details zu den einzelnen Spielmechaniken wollten die Entwickler noch nicht verraten. Es wird jedoch weder Spezialfähigkeiten noch sonstige Gadgets geben.

Zur Geschichte heißt es derweil, dass sie ungefähr mit den Beginn von Der Herr der Ringe: Die Gefährten enden soll. Zudem werde Gollum im Spiel nicht ganz so aussehen wie in den Filmen, wo der Charakter von Schauspieler Andy Serkis verkörpert wurde. Stattdessen soll noch deutlicher sichtbar werden, dass es sich bei Gollum einst um so etwas wie ein menschliches Wesen gehandelt hat.

Zu guter Letzt bestätigen die Entwickler, dass Der Herr der Ringe: Gollum voraussichtlich 2021 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X erscheinen soll. Es ist damit eines der ersten offiziell angekündigten Next-Gen-Spiele.

Sollte Der Herr der Ringe: Gollum ein Erfolg werden, wird es übrigens keinen Nachfolger geben. Dies haben die Entwickler bereits bestätigt, aber das Team könne sich vorstellen, in Zukunft noch an weiteren Spielen im Fantasy-Universum zu arbeiten.