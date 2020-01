Pokémon Schwert & Schild | Neue Regionen, neue Pokémon - das steckt in den kommenden Erweiterungen

Fans von Pokémon Schwert & Schild haben Grund zur Freude. Auf der Nintendo Direct wurden gerade viele Neuerungen für die Abenteuer im beliebten Rollenspiel angekündigt. Darunter ein Erweiterungspass, etliche neue Pokémon und vieles mehr.

Der Erweiterungpass lässt euch zwei neue Gebiete voller Abenteuer und neuer Inhalte erkunden.

Erweiterungspass für Pokémon Schwert & Schild führt euch in zwei neue Abenteuer

Die jüngste Nintendo Direct stand ganz im Zeichen von Pokémon Schwert & Schild und bringt eine ganze Ladung an Neuerungen für das Spiel. Ein brandneuer Erweiterungspass lässt euch die Abenteuer zwei neuer Regionen erleben.

Zum einen könnt ihr künftig der Insel der Rüstung einen Besuch abstatten und dort auf neue Charaktere, unentdeckte Pokémon und neue Landschaften treffen.

Zum anderen warten die Schneelande der Krone darauf, von euch durchstreift zu werden. Die Erkundung der neuen Gebiete ist dabei unabhängig von eurem Fortschritt im Hauptspiel, ihr könnt euch mit Veröffentlichung also gleich mit eurem Spielstand im Hauptspiel in die neuen Abenteuer stürzen.

Viele neue Inhalte: Pokémon, Gigadynamax-Formen, Outfits und Personen

Obwohl die Veröffentlichung von Pokémon Schwert & Schild noch nicht sehr lange zurückliegt, liefert Game Freak schon jetzt eine Wagenladung an neuen Inhalten, die für ordentlich Abwechslung sorgen werden. Auf der Insel der Rüstung erwartet euch ein neues “Kung Fu“-Pokémon namens Dakuma, dessen Weiterentwicklung sich Wulaosu nennt. Weitere Formen und eine Gigadynamax-Form sind auch mit von der Partie.

In den Schneelanden der Krone dürfen sich eifrige Trainer auf Coronospa freuen. Das Pokémon hat eine stark verwobene Geschichte mit der Galar-Region, indem es einst über alle geherrscht hat.

Neben neuen legendären Pokémon und Regionalformen wird es viele Spieler freuen, dass nun auch weitere altbekannte Pokémon aus bisherigen Regionen den Weg in Pokémon Schwert & Schild finden.

Die Insel der Rüstung ermöglicht es den Abenteurern obendrein, weitere neue Gigadynamax-Formen auszulösen. Darunter Gortrom, Liberlo und Intellion.

Die neuen Inhalte bringen ordentlich Abwechslung in die Welt der Taschenmonster. Quelle: Nintendo, YouTube.

Auch neue Outfits kommen: Die Insel der Rüstung hält Trainingsuniformen bereit, wogegen die Schneelande euch mit Erkundungsausrüstungen ausstatten.

Ein neuer Charakter namens Mastrich, welcher 18 lange Jahre den Titel des Champions innehatte, hilft euch ab sofort dabei, eure Pokémon optimal zu trainieren. Aber es stehen auch neue Rivalen ins Haus, darunter Sephora und Saverio, die euch mit Gift- und Psycho-Pokémon in Schach halten werden.

Update erlaubt einen Vorabblick auf die neuen Inhalte

Bis ihr die neuen Erweiterungen erleben könnt, gilt es sich noch ein wenig zu gedulden. Bis dahin ermöglicht euch ein Update ab heute, eine Kostprobe der neuen Inhalte zu bekommen. Wenn ihr dem Trainer am Brassbury-Bahnhof einen Besuch abstattet, wird dieser euch einen kleinen Einblick gewähren.

Die Insel der Rüstung wird voraussichtlich bis Ende Juni 2020 und die Schneelande der Krone im Herbst 2020 erscheinen. Die Erweiterungen könnt ihr euch bereits für 29,99 Euro vorbestellen und euch so besondere Boni sichern.

Neues Spiel angekündigt: Pokémon Mystery Dungeon: Retterteam DX

Neben den ganzen Neuerungen für Pokémon Schwert & Schild kündigen The Pokémon Company und Nintendo das neue Game Pokémon Mystery Dungeon: Retterteam DX an. Dabei handelt es sich um die klassischen „Mystery Dungeon“-Spiele Team Rot und Team Blau, die ursprünglich im Jahr 2006 in Europa erschienen sind.

In diesem Spiel schlüpft ihr selbst in die Rolle eines der beliebten Taschenmonster und helft dabei mit vereinten Kräften eure Pokémon-Freunde vor drohenden Naturkatastrophen zu retten.

Pokémon Mystery Dungeon: Retterteam DX erscheint mit überholter Grafik in schönem Bilderbuch-Stil am 06. März 2020 für die Nintendo Switch.

Könnt ihr diese Kämpfe gewinnen?

Mit dem neuen Erweiterungspass, sowie dem neuen Spiel Pokémon Mystery Dungeon: Retterteam DX hat Nintendo bei der Pokémon Direct ordentlich aufgetrumpft. Freut ihr euch auf die neuen Inhalte? Und werdet ihr euch Pokémon Mystery Dungeon: Retterteam DX zulegen? Berichtet uns davon in den Kommentaren!