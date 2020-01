Batman | WB Montreal teasert neues Spiel an

Offenbar kehrt Batman voraussichtlich in diesem Jahr auf die Videospielleinwand zurück. Entwickler WB Montreal hat zum zweiten Mal innerhalb weniger Monate eindeutige Teaser-Signale verlauten lassen.

Mit Batman: Arkham Knight hat Rocksteady 2015 die eigene Spieletrilogie zu einem Ende geführt.

Gerüchte hat es in den letzten Jahren viele gegeben, nun scheint es so gut wie sicher zu sein: Der dunkle Ritter steht vor einem neuen virtuellen Abenteuer. Der kanadische Entwickler WB Montreal hat via Twitter und in weiteren sozialen Netzwerken ein Logo veröffentlicht, welches nahezu eindeutig auf das Batman-Universum zurückzuführen ist.

Batman kehrt zurück - aber wie?

Das Logo erinnert an eine Polizeimarke, wie sie unter anderem auch die Polizisten des Gotham Police Department im Comic-Unviversum tragen, wobei vor allem Mittig einige Änderungen festzustellen sind. Dort sind prominent zwei gekreuzte Schwerter und ein Kreuz-Symbol verewigt.

Was es damit im Detail auf sich hat, ist unklar. Fans spekulieren jedoch, dass es sich dabei um einen Hinweis auf den Charakter Azrael handelt. Dieser ist der ehemalige Polizist Michael Lane, der sich zwischenzeitlich dem Bund Sacred Order of Saint Dumas angeschlossen hat, welcher an den christlichen Templerorden angelehnt ist. Die Verbindung zwischen Polizeimarke, Kreuz und den Schwertern lässt also die Azrael-Theorie durchaus zu. Darüber hinaus ist der Charakter bereits in Batman: Arkham Knight aufgetaucht und hat dort eine durchaus wichtige Rolle eingenommen.

Weiterhin nicht ausgeschlossen werden kann der Court of Owls, der schon in früheren Gerüchten rund um ein neues Batman-Spiel im Mittelpunkt gestanden hat. So hat WB Montreal selbst im September letzten Jahres ein Teaser-Video veröffentlicht, bei dem verschiedene Logos der kriminellen Organisation zu sehen waren.

Ob Azrael, der Court of Owls oder einfach beide: Mittlerweile gilt als sicher, dass Batman schon in naher Zukunft seine Rückkehr geben wird. Wann mit einer offiziellen Ankündigung zu rechnen ist, bleibt jedoch völlig unklar.