Metacritic | Die User haben entschieden: Das beste Spiel des Jahrzehnts

Eine Dekade ist beendet, die letzten zehn Jahre haben uns einige spannende und richtig gute Spiele gebracht. Sich da zu entscheiden, welches das beste Spiel ist, scheint unmöglich. Doch die User der Seite Metacritic haben genau das getan.

Das beste Spiel der letzten Zehn Jahre: The Last of Us

Über 2.600 Menschen haben laut der Seite Metacritic an ihrer Umfrage teilgenommen: Welches sind die besten Spiele der Jahre 2010 bis 2019? Daraus ist eine Top 10 entstanden - jedoch mit einem deutlichen ersten Platz. Hier die Auflistung:

Dark Souls mit 30 Stimmen

GTA 5 mit 31 Stimmen

God of War mit 32 Stimmen

Skyrim mit 32 Stimmen

Bloodborne mit 37 Stimmen

Mass Effect 2 mit 42 Stimmen

Red Dead Redemption 2 mit 63 Stimmen

The Witcher 3 mit 118 Stimmen

Zelda: Breath of the Wild mit 163 Stimmen

The Last of Us mit 331 Stimmen



Ihr seht, die deutliche Mehrheit ist der Meinung, dass Last of Us das beste Spiel der letzen Zehn Jahre ist. Übrigens haben die User von Metacritic auch gewählt, dass Resident Evil 2 das beste Spiel 2019 ist. Ganze 2.088 Menschen haben dafür gestimmt - eine beeindruckende Zahl.

Nun seid ihr aber gefragt: Welches Spiel der letzten Zehn Jahre liegt euch besonders am Herzen - was ist für euch das beste Spiel? Schreibt uns doch gerne eure Top 3 in die Kommentare, wir sind sehr gespannt auf eure Antworten.