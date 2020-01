Mit der kürzlich gezeigten Nintendo Direct wurden neue Taschenmonster und Formen für Pokémon Schwert und Schild angekündigt. Eine besondere Gigadynamax-Form sticht dabei besonders heraus und lässt das Internet gerade durchdrehen.

In seiner normalen Form deutet Intelleon nur eine Waffe an.

Ein riesiges Pokémon mit einer Waffe?

Mit dem jüngst vorgestellten Erweiterungspass zu Pokémon Schwert und Schild wird eine neue Gigadynamax-Form für das Wasser-Pokémon Intelleon Einzug ins Spiel halten. Das wirklich Kuriose an dieser Form ist, dass Gigadynamax-Intelleon, im Gegensatz zu seinen meist niedlichen Pokémon-Kollegen, wie ein Scharfschütze aussieht, der bereit ist, in den Krieg zu ziehen.

In seiner Gigadynamax-Form erinnert Intelleon an einen Scharfschützen.

Auf einem erhöhten Podest, welches sich aus seinem Schwanz formt, blickt dieser mit seinem Waffen-Finger ausgerüstet über Kimme und Korn auf die Arena hinab. Eine gigantische Eidechse, die mit einem Wasser-Gewehr auf Gegner zielt, liefert schon einen gewöhnungsbedürftigen Anblick.

Das Internet reagiert mit lustigen Memes und Verwunderung

So empfinden es offenbar auch etliche Spieler aus der Pokémon-Community und geben in den Sozialen Medien ihre Meinung in Form von Memes zum Besten.

“Ah yes, Kill the monkey inteleon”



“As you wish, Lord Freeza” pic.twitter.com/6ptIuW1aHm — Childish Gogeta [Secre Szn]🇵🇷🐝☘️ (@Childish_Gogeta) January 9, 2020

Inteleon Gigantimax form #PokemonDirect pic.twitter.com/72N4OnIane — 🧚🏽‍♀‍💫 Fairy Type Gym Leader Salmon ✨💖 (@SalmonPynk) January 9, 2020

Leaked model of Gigantamax Inteleon pic.twitter.com/rDb4CeqigO — teh @ comms!!! (@nyonsense) January 9, 2020

Während die Einen mit Belustigung auf den bewaffneten Intelleon reagieren, können andere Spieler sich offenbar nicht gleich mit dem Gedanken anfreunden, dass sich künftig auch ein gigantischer Sniper in den Arenahallen aufhalten wird.

Seeing the picture of Gigantamax Inteleon again, it’s clear that it’s finger is the sniper rifle...still a weird concept for a Pokémon to me. — Brian Bear (@BeaPeaBear) January 9, 2020

Gigadynamax-Intelleon Kritzelei, weil ich immer noch nicht glauben kann, was ich [in der Nintendo Direct] gesehen habe. Wenn ich mir das Bild nochmal ansehe, ist es klar, dass sein Finger das Scharfschützengewehr ist. Trotzdem ein komisches Konzept für ein Pokémon, meiner Meinung nach.

IT JUST OCCURRED TO ME THAT INTELEON GETS.... A WATER GUN. — Jeff Ramos (@ohjefframos) January 9, 2020

Ich kann nicht glauben, dass sie die Pokémon-Waffe wahr gemacht haben. Mir ist gerade bewusst geworden, dass er eine Wasserpistole bekommt.

Natürlich sind auch weitere Pokémon, wie beispielsweise Turtok bereits mit Waffen ausgerüstet, doch zeigt eine Echse, dessen Finger eine angelegte Waffe darstellt, ein weitaus deutlicheres, militärisches Bild.

Welches Pokémon seid ihr?

Mit der Wahl dieser Gigadynamax-Form beschreiten die Entwickler von Pokémon Schwert und Schild auch in Sachen Charakterdesign neue Wege. Wie findet ihr die neue Form von Intelleon? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!