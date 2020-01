League of Legends | Beeindruckendes Video zum Start von Saison 10

Ein neues Jahr, eine neue Chance in League of Legends: Zum Start der 10. Saison hat Entwickler Riot Games ein faszinierendes Cinematic-Video veröffentlicht. Die Spieler zeigen sich begeistert.

Die Heldin Kai'Sa, die erst 2018 zum Spiel hinzugefügt wurde, ist prominent im Video vertreten.

Alle Infos zum Spiel

• Genre: Strategie/MOBA

• Plattformen: PC

• Veröffenlichung: 30. Oktober 2009

Über zehn Jahre ist League of Legends schon alt, aber von einem stark abnehmenden Interesse kann zurzeit kaum die Rede sein. Stattdessen heizt Riot die Spielermassen mit einem neuen Cinematic-Video zum Start der 10. Saison ein, welches innerhalb der ersten 24 Stunden gut zehn Millionen Aufrufe generiert hat.

Neuer Hype für League of Legends

Das circa dreieinhalb Minuten lange Video ist, wie für einen Saisonanfang bei League of Legends gewohnt, eine Mischung aus Musik- und Introvideo. In Warriors sind drei verschiedene Szenarien zu sehen: Während Garen und Lux zusammen einen Außenposten von Demacia gegen Truppen aus Freiljord unter der Leitung von Sylas verteidigen, versuchen Caitlyn und Vi die Erweckung von Urgot zu verhindern und Ezreal und Kai'sa liefern sich ein Gefecht mit zahlreichen Voidling-Schergen.

Untermalt ist das optisch beeindruckende Video mit dem Song Warriors, welchen die Band Imagine Dragons einst für die League of Legends Weltmeisterschaft von 2014 komponiert hat. Für den Trailer hat Riot das in Hamburg ansässige Komponistenteam 2WEI angeheuert, die eine spannende Neuinterpration liefern.

(Quelle: League of Legends, YouTube)

Obwohl League of Legends schon einige Jahre auf dem Buckel hat, schafft es Riot mit dem Video den Hype rund um das MOBA ein weiteres Mal zu entfachen. Das Video hat bereits über 12 Millionen Aufrufe, der dazugehörige Reddit-Beitrag kommt auf circa 4.400 Kommentare. Das Interesse an League of Legends ist 2020 offenbar weiterhin in aller Fülle vorhanden.

Die 10. Saison von League of Legends ist übrigens mittlerweile gestartet. Mit an Bord sind zahlreiche Änderungen, die nicht nur die Champions treffen. Stattdessen gibt es vor allem auf der Karte Kluft der Beschwörer eine Vielzahl an Überarbeitungen, die für frischen Wind sorgen.