14.-15. Januar: Gold Rush Duos - zusammen mit einem Freund stürzt ihr euch in die Arena, in der es nur goldene Waffen gibt

18.-19. Januar: Third Person - Der Name sagt es bereits: Dieses Mal seht ihr alles aus der Third-Person-Perspektive.

20.-21. Januar: Always Be Closing - Der Ring schließt kontinuierlich und verursacht mehr Schaden, weshalb ihr ständig in Bewegung bleiben müsst