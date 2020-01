Der Multiplayer-Shooter Call of Duty: Modern Warfare leidet noch immer unter allerlei Bugs. Ein neuer Fehler führt dieses Mal allerdings nicht zu Ärger bei den Fans, sondern gibt einen Einblick in die Zukunft und präsentiert ein eigentlich noch anstehendes Item.

Beim neuen Item könnte es sich um ein kommenden "Battle Pass"-Zusatz handeln.

Spieler hat Zugriff auf zukünftige Tamagunchi-Uhr

Der Reddit-User Pandamanlma0 hat einen Screenshot der bereits erwarteten Tamagunchi-Uhr für Call of Duty: Modern Warfare präsentiert. In der Vergangenheit wurde bereits bekannt gegeben, dass ein Tamagotchi zur Individualisierung eingeführt werden würde. Wann und in welcher Form dieses erscheinen würde, war bisher allerdings nicht publik.

Nun können die Spieler von CoD: Modern Warfare einen Blick auf das kommende Item samt Minigame werfen:

Dass der Spieler bereits jetzt Zugriff auf die Uhr hat, soll sich laut einem Entwickler von Infinity Ward um einen Fehler des Ingame-Stores handeln. Ein Problem mit dem Veröffentlichungsdatum für ein spezielles Spiele-Bundle sei der Grund dafür, so die Aussage eines Entwicklers im Foren-Thread. Bis zum offiziellen Release der Uhr werde diese daher nicht ordnungsgemäß funktionieren. Der Entwickler führt weiterhin aus, dass das Item noch einigen Tests unterzogen werden müsse, da es sich dabei um eine komplexe Angelegenheit handele.

Mehrere User im Reddit-Forum versuchen dem Entwickler ein Release-Datum zu entlocken, allerdings können dazu bisher wohl keine genauen Angaben gemacht werden. Das Auftauchen der Uhr lässt aber darauf schließen, dass die Veröffentlichung bald bevorstehen könnte. Season 1 von CoD: Modern Warfare wird am 28. Januar zu Ende gehen und die darauffolgende Season 2 soll neue Inhalte und einen brandneuen Battle Pass enthalten. Möglicherweise ist dies auch der Startschuss für die Tamagotchi-Uhr.

Wann das neue Item für CoD: Modern Warfare genau erscheinen wird, wird die Zukunft zeigen. Solange müssen sich Fans für die Uhr samt Minigame noch gedulden. Freut ihr euch auf die Tamagunchi-Uhr? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!