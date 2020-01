Für Pokémon-Fans | Neues Switch-Spiel sorgt für Sammel-Nachschub

Wenn ihr bei Pokémon Schwert & Schild schon alles gesehen habt, euer Hunger nach Monstersammeln aber noch nicht gestillt ist, aufgepasst: Der Pokémon-Klon Nexomon kommt auf die Nintendo Switch.

Nexomon sieht Pokémon wohl nicht ohne Grund ähnlich. Links: Schwert & Schild, rechts: Nexomon.

Vielleicht sagt nicht jedem der Name Nexomon sofort etwas. Das Indiespiel vom Hersteller und Entwickler Vewo Interactive wird euch aber sicher auch als Neuling bekannt vorkommen. Denn es ist mehr als offensichtlich, dass sich die Schöpfer des Spiels für ihr Sammelabenteuer stark von den Pokémon-Spielen haben inspirieren lassen: Im ersten Nexomon-Spiel für Mobilgeräte fangt ihr bis zu 300 Nexomon und lasst sie dann in Rundenkämpfen gegen andere antreten. Die PC-Version des Spiels sammelt auf Steam seit dem "Early Access"-Release am 29. November 2019 überwiegend positive Nutzerkritiken. Die Mobile-App erhält im Play-Store viereinhalb von fünf möglichen Punkten.

Wie Vewo auf Twitter vermeldet, wird die Franchise auch auf Nintendo Switch erscheinen:

- OFFICIAL ANNOUNCEMENT - Hello Tamers! We are extremely excited to announce that Nexomon: Extinction will be coming to the Nintendo Switch! #nexomon #gamedev #indiegame #gamer pic.twitter.com/uF4H3eh0og