Renderings dazu gibt es schon lange: Joy-Cons mit dem Aussehen eines GameCube-Controllers. Offiziell müssen Fans der Würfelkonsole aber noch auf derartige Gamepads für die Nintendo Switch verzichten. Einem Modder war die Warterei wohl genug und prompt machte er sich selbst ans Werk, um seiner Switch einen entsprechenden Look zu verpassen!

Quelle: Twitter @shankmods

Für seine besondere Eigenkreation verwendete der YouTuber und Modder Shank Mods einen entsprechender GameCube-Controller, besser gesagt einen Nachbau - einen Wavebird Wireless Controller. Dieser verfügt praktischerweise auch über die selbe Höhe wie die Joy-Cons der Nintendo Switch, was einiges an Arbeit ersparte. Ein bisschen nachjustieren und verändern musste Shank Mods aber trotzdem: Um die GameCube-Joy-Cons mit allen Funktionen von Nintendos aktueller Konsole auszustatten, mussten noch einige Buttons hinzugefügt oder verändert werden.

Shank Mods teilte das Gamepad in der Mitte, schraubte etwas an den Joy-Cons herum und setzte das Innenleben der Switch-Controller in die beiden Hälften ein. Mit Hilfe eines 3D-Druckers und einigen weiteren Bauteilen stellte der Modder sicher, dass alle Elektronik ihren richtigen Platz in dem neuen Gehäuse hat und verdrahtete alles entsprechend. Fertig war das Ergebnis: Zwei Joy-Cons im Stile eines GameCube-Controllers, die - wie gewohnt - wahlweise drahtlos oder mit der Konsole verbunden verwendet werden können.

Die GameCube-Controller für die Switch im Video:

Ganz so einfach wie es zunächst klingen mag ging dem Modder das Ummodeln seiner Nintendo Switch aber nicht von der Hand: Wie er auf Twitter beteuerte hat Shank Mods mehrere Monate an der Umsetzung seines GameCube-Designs gesessen, ein weiteres Paar wolle er nicht bauen. Damit bleiben diese besonderen Joy-Cons vorerst auch wohl einzigartig.