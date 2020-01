Star Fox | Filmidee von "Star Wars"-Autor wird Gesprächsstoff

Der Drehbuchautor Gary Whitta zeigt sich so beeindruckt von den "Star Fox"-Designs des "God of War"-Art Directors Raf Grassetti, dass er gerne ein Drehbuch zum Weltraum-Abenteuer verfassen würde.

Ob ihr Star Fox schon bald auf der Kinoleinwand sehen könnt?

"Star Wars"-Drehbuchautor will Star Fox verfilmen

Raf Grassetti ist Art Director des im Jahre 2018 exklusiv für PlayStation 4 veröffentlichten Action-Adventures God of War. In seiner Freizeit werkelt Grassetti aber gerne an realistischen Redesigns zu Anime-Helden und Videospiel-Charakteren, die er dann auf Instagram veröffentlicht.

In den letzten Tagen sorgte der Art Director vor allem mit der hochdetaillierten Neuinterpretation der "Star Fox"-Charaktere für Aufsehen, womit er auch das Interesse von Drehbuchautor Gary Whitta geweckt zu haben scheint. Wie dieser auf Twitter beteuert, würde er gerne einen "Star Fox"-Film machen:

I want to write this animated movie. https://t.co/CGQ6rkEWYF — Gary Whitta (@garywhitta) January 13, 2020

"Ich will diesen Animationsfilm schreiben".

Gary Whitta hat seinerseits bereits an Filmen wie The Book of Eli und Rogue One: A Star Wars Story mitgewirkt, bringt durch seine Tätigkeit als Videospiel-Journalist und Autor von The Walking Dead: The Final Season aber auch schon genug Gaming-Erfahrung mit. Vielleicht hätte er das Zeug dazu, ein gutes Drehbuch für Star Fox zu schreiben. Ob aus dem Wunsch Wirklichkeit wird, muss sich jedoch erst noch zeigen.

Nachdem Gary Whitta die "Star Fox"-Designs des Art Directors Raf Grassetti gesehen hat, könnte er sich gut vorstellen ein Drehbuch über das Weltraum-Abenteuer zu schreiben. Was würdet ihr von einem "Star Fox"-Film halten? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare!