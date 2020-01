PlayStation | Entscheidung von Sony könnte Fans erneut enttäuschen

Wer sich dieses Jahr vor allem auf die E3 2020 gefreut hat, um die Pressekonferenz von PlayStation zu sehen, wird enttäuscht: Sony wird zum zweiten Mal in der Event-Geschichte nicht an der Videospielmesse teilnehmen.

Sony hält keine Pressekonferenz auf der E3 2020.

Sony hat beschlossen, nicht an der E3 2020 teilzunehmen. Damit wird das Unternehmen zum zweiten Mal in Folge nicht auf der weltweit größten Videospielmesse vertreten sein. Wie ein Sprecher von Sony Interactive Entertainment gegenüber Gamesindustry verkündet, liege der Fokus des japanischen Konzerns stattdessen auf anderen Veranstaltungen:

Ganz so schlimm muss die Absage für PlayStation-Fans aber nicht sein: Auch wenn Sony nicht auf der E3 2020 zugegen sein wird, besteht dennoch die Möglichkeit, dass Dritthersteller neue Videospiele für PlayStation 4 und PlayStation 5 vorstellen.

Während Sony also keine Pressekonferenz auf der E3 2020 halten wird, bereitet sich Microsoft bereits fleißig auf eine ebensolche vor. Wie Xbox-Chef Phil Spencer jüngst auf Twitter bekanntgegeben hat, sei das Jahr 2020 ein Meilenstein für das Team:

Our team is hard at work on E3, we look forward to sharing with all who love to play what's ahead for us. Our artform has consistently been propelled by the cross-section of creativity and technical progress. 2020 is a milestone year in that journey for Team Xbox. #XboxE3 #E32020