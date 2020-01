Hergehört, wer die eigene Sammlung an Switch-Spielen aufstocken möchte. Auf MediaMarkt.de gibt es 3 Switch-Games für 111 Euro – macht umgerechnet 37 Euro pro Stück. Die Aktion startet am Dienstagabend um 20:00 Uhr.

► MediaMarkt.de: Nintendo Switch 3-für-111-Aktion (ab 20:00 Uhr)

Angesichts von Normalpreisen um die 50 Euro und des bekanntermaßen guten Wiederverkaufswert von Switch-Cartridges lohnt sich das Angebot in erster Linie für AAA-Games und Nintendos Exklusivtitel. Für diese Titel sind 37 Euro pro Spiel aber ein hervorragender Preis, den man für Gebrauchtware auch heute noch zahlen muss.

Die Aktions-Spiele laut MediaMarkt-Prospekt

Hier einige der Titel, die unter anderem sind:

Zuschlagen könnt ihr auf dieser Aktionsseite von MediaMarkt:

Man kann davon ausgehen, dass die besten Spiele schnell vergriffen sein werden. Überlegt euch also am besten schon vorher, welche Spiele es sein sollen und ghet pünktlich auf die Aktionsseite. Solltet ihr euch gerade auf dem Heimweg befinden oder anderweitig verhindert sein, könnt ihr euch hier bei uns mit einem Klick einen Termin im Google-Kalender setzen, so verpasst ihr die Aktion nicht. Bitte, gern geschehen.