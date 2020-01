Xbox Series X | Zugriff auf Steam und den Epic Games Store?

In diesem Jahr wird es soweit sein: Die Xbox Series X soll endlich erscheinen. Microsoft gab bereits einige Details zu der neuen Konsole bekannt. Nun folgt ein interessantes Gerücht, nach welchem sich das Spieleportfolio enorm erhöhen könnte.

Mit Halo: Infinite kommt auch ein neuer Ableger der berühmten Shooter-Reihe auf die nächste Microsoft-Konsole.

Wie verschiedene Quellen aus Fachforen erfahren haben wollen, soll die Xbox Series X sich, neben der herkömmlichen Navigation im Konsolenmenü, auch auf das Betriebssystems Windows 10 umstellen lassen. Doch damit nicht genug: Angeblich soll die neue Konsole mit diesem Windows-Mode auch Zugriff auf Steam und den Epic Games Store haben. Sollte sich dieses Gerücht bewahrheiten, dann stünde den Käufern der Xbox Series X eine ganz neue Bandbreite an Videospielen zur Verfügung.

Bestätigt ist die aber noch nicht. Bekannt ist allerdings, dass Microsoft seit längerem daran arbeitet, seiner Kundschaft ein barrierefreies Gaming-Erlebnis zu bieten und nicht mehr die Hardware allein bestimmen soll, welche Titel sich auf einer Plattform abspielen lassen und welche nicht. Einen großen Schritt in diese Richtung machte Microsoft bereits mit der Xbox One, auf welcher ihr sowohl in den Genuss von Xbox- als auch von "Xbox 360"-Titeln kommt.

Auch im Bereich Crossplay öffnete sich der amerikanische Konzern: Über die Xbox One lässt sich beispielsweise Fortnite online zusammen mit Spielern auf anderen Plattformen spielen. Die Öffnung hin zum Epic Games Store und Steam wäre allerdings ein noch größerer Schritt, dessen Glaubwürdigkeit strittig ist.

Könnt ihr euch vorstellen, dass die Xbox Series X möglicherweise mit Steam- und "Epic Games Store"-Unterstützung ausgeliefert wird? Würdet ihr diese Neuerung eventuell sogar begrüßen? Oder haltet das Gerücht für völlig abwegig? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare!