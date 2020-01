Bioshock | Shooter-Reihe erscheint wohl für Nintendo Switch

Die Chancen stehen gut, dass die Bioshock-Reihe in Form einer Collection für Nintendo Switch erscheint. Einen Hinweis darauf gibt zumindest die Webseite einer taiwanesischen Alterseinstufungsbehörde.

Sämtliche Bioshock-Spiele bald auch für Nintendo Switch?

Die Bioshock-Collection für unterwegs

"Nintendo Switch"-Besitzer dürfen sich wohl auf die Portierung von Bioshock: The Collection freuen. Den Grund zu dieser Annahme liefert jedenfalls das taiwanesische Rating-Board. Zusätzliche Informationen gibt es jedoch kaum. So fehlt beispielsweise auch ein konkret angepeiltes Release-Datum, lediglich die Beschreibung als Shooter ist enthalten.

Bioshock: The Collection ist erstmals im Jahr 2016 für PS4 und Xbox One erschienen. Das Paket beinhaltet die Remastered-Versionen von Bioshock und Bioshock 2, sowie den dritten Ableger Bioshock Infinite mitsamt allen dafür erhältlichen DLCs. Bislang hat aber weder Nintendo, noch Publisher 2K Games die Veröffentlichung der Bioshock-Spiele für die Hybrid-Konsole angekündigt.

In den ersten beiden Ablegern der von der Presse hochgelobten Shooter-Reihe macht ihr euch auf in die Unterwasserstadt "Rapture", die von inzwischen verrückt gewordenen Bewohnern bevölkert wird. In Bioshock Infinite seid ihr hingegen nicht mehr unter Wasser unterwegs, sondern erkundet eine Stadt voller Gefahren über den Wolken.

Fans der Shooter-Reihe haben noch einen weiteren Grund zur Freude: 2K Games hat nämlich jüngst ein neues Bioshock angekündigt, welches von einem frisch gegründeten Studio entwickelt werden soll. Auch hierbei fehlt jedoch nach wie vor ein Veröffentlichungstermin.

Welches kommende Action-Game passt am besten zu euch?

Erscheinen sämtliche Ableger der Bioshock-Reihe bald auch für Nintendo Switch? Durch den neuen Eintrag einer Behörde zur Alterseinstufung scheint eine Portierung auf die Hybrid-Konsole nicht unwahrscheinlich, auch wenn bislang keine offizielle Ankündigung vorgenommen wurde.