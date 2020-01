Resident Evil 3 Remake | Nemesis im Einsatz im neuen Trailer

Capcom hat jüngst einen neuen Trailer zum Resident Evil 3 Remake veröffentlicht. Im Zentrum stehen dabei nicht nur die beiden Protagonisten Jill und Carlos, sondern mit Nemesis der wohl auch gefährlichste Widersacher des Spiels.

Nemesis ist die neue Bedrohung in Resident Evil 3 Remake.

Alle Infos zum Spiel

• Genre: Action-Adventure, Horror

• Plattformen: PC, PS4, Xbox One

• Release: 3. April 2020

Nemesis verwüstet Raccoon City im neuen Trailer

Der neue Trailer zu Resident Evil 3 Remake rückt die vom "S.T.A.R.S."-Dienst suspendierte Agentin Jill Valentine und ihren Partner Carlos Oliveira ins Rampenlicht, gibt aber vor allem auch dem Nemesis ausreichend Screentime, um ihn von seiner gefährlichsten Seite zu zeigen.

Im Vorfeld machte sich die Community über die Charakter-Designs lustig. Allem voran, über den Nemesis aufgrund seines großen Mundwerks. Der knapp zweiminütige Trailer stellt jedoch unter Beweis, wie beängstigend die Präsenz des Mutanten im Spiel wirken kann - trotz seiner für viele zu großen Zähne.

Im Trailer ist euch der Nemesis stets dicht auf den Fernsen:

Ausgestattet mit einem schweren Flammenwerfer macht die Biowaffe von Umbrella Jagd auf die Protagonisten und stellt mit seinem Fangarm auch aus der Distanz eine nicht zu verachtende Bedrohung dar. Für Jill und Carlos gilt es, die Bedrohung zu stoppen. Ein nicht gerade einfaches Unterfangen, bedenkt man die starken Regenerationsfähigkeiten von Nemesis.

Resident Evil 3 Remake wird voraussichtlich am 3. April 2020 für PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht. In der Zwischenzeit könnt ihr euch die Wartezeit mit dem neuen Trailer etwas verkürzen.

Der just von Capcom veröffentlichte Trailer zu Resident Evil 3 Remake zeigt euch, welcher Bedrohung ihr in der Neuauflage ausgesetzt werdet. Das Original, Resident Evil 3: Nemesis wurde erstmals im September des Jahres 2000 veröffentlicht und ist damit schon fast 20 Jahre alt.