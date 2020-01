Cyberpunk 2077 | Ein besonderes Geschenk für 25 Jahre bei CD Projekt Red

Mitarbeiter von CD Projekt Red, dem Studio hinter The Witcher 3: Wild Hunt und Cyberpunk 2077, bekommen für längere Betriebsangehörigkeit Geschenke vom Unternehmen. Ein Mitarbeiter, der seit 25 Jahren dabei ist, hat dafür nun etwas ganz Besonders bekommen.

Keanu Reeves spielt eine Rolle in Cyberpunk 2077. Atemberaubend!

Das polnische Entwicklerstudio CD Projekt Red ist nicht nur bekannt für die Erschaffung der beliebten Rollenspielreihe The Witcher. Es sorgt seit vielen Jahren auch für regelmäßige Hypes um das futuristische RPG Cyberpunk 2077, welches endlich am 16. April dieses Jahres erscheinen soll. Auch wenn das Spiel also erst noch veröffentlicht werden muss, sind Sammlerstücke zur Marke bereits äußerst gefragt. Viele Spieler werden also sicherlich große Augen machen, wenn sie sehen, was sich das Unternehmen für seine langjährigen Mitarbeiter ausgedacht hat.

So ist es im Unternehmen üblich, dass Mitarbeiter mit langer Betriebsangehörigkeit Prämien in Form besonderer Geschenke überreicht bekommen. Auf Twitter teilte CD Projekt Bilder von den Geschenken, die in diesem Jahr Kollegen erhalten haben, welche jeweils seit 5, 10, 15, 20 und 25 Jahren beim Entwickler arbeiten.

Each year we celebrate with the Rebels who hit some serious milestones at CD PROJEKT RED. This time we had 5th, 10th, 15th, 20th and 25th (!) work anniversaries to award – take a look at the unique gifts designed for that occasion! #insideRED pic.twitter.com/Breb6VWAqv