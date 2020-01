Super Nintendo World | Irrer, bunter Pop-Musik-Trailer stellt Vergnügungspark vor

Was passiert, wenn Nintendo auf die Universal Studios in Japan trifft? Dann kommt Super Nintendo World heraus. Der Vergnügungspark wird von Nintendo in einem ersten Trailer präsentiert, der an Reizen nicht spart.

Super irre, Super Nintendo World: Im Trailer geht's wild zu.

Wie Super Nintendo World letztendlich genau aussehen wird, das bleibt noch offen. Auf YouTube gibt es aber nun einen ersten Trailer, der euch Lust auf den Vergnügungspark machen soll. Dieser wird Teil der Universal Studios Japan in Osaka und soll im Sommer 2020 seine Pforten für Besucher öffnen.

Super Nintendo World: Bunter, schriller Trailer mit Charli XCX

Im Trailer geht es wild zu: Massen von Menschen aus aller Welt (und dem Weltall) finden durch den Röhrentransport in die Super Nintendo World, singen dort zusammen, schießen Feuerblumenfeuer und tanzen zur Musik von Charli XCX, die über dem Park auf einer Turmspitze steht. Völlig irre.

Was der Park letztendlich bieten wird, bleibt abzuwarten. Gewiss ist aber, dass er eine Menge an kompetitiven und kooperativen Interaktionsmöglichkeiten für Besucher bereithalten soll. So wird es eine Mobile-App geben, über die Fortschritte dokumentiert werden können – so etwa gesammelte Münzen. Die App wiederum ist mit einer Armbanduhr verbunden, die gekauft werden muss, damit man den vollen Umfang der Betätigungsmöglichkeiten ausschöpfen kann. Darunter sei auch die Möglichkeit, gemeinsam gegen Bossgegner anzutreten.

Pressemitarbeiter, die bereits einen ersten Einblick in die Super Nintendo World erhalten durften, teilen kurze Eindrücke davon auf Twitter. Zu sehen sind etwa die Armbanduhren und wie mit deren Hilfe ein Münz-Geräusch entsteht, sobald Besucher von unten an einen der ikonischen Münz-Container springen:

Here's a teaser for the new Super Nintendo World in Osaka 🎌😆 @rumireports and @pashakun take us behind the scenes to show us a real-life Question Block #SuperNintendoWorld #任天堂 pic.twitter.com/lPvmqPd4sk — QuickTake by Bloomberg (@QuickTake) January 14, 2020

Das sieht alles nach herrlich abgedrehter Unterhaltung aus. Doch ob das Ganze wirklich so spannend wird, wie angekündigt und überdies den Preis und (für euch) die Reise nach Japan rechtfertigen wird, bleibt abzuwarten. Würdet ihr gern Super Nintendo World besuchen, nachdem ihr den Trailer gesehen habt?