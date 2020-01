Mass Effect | Bioware-Teaser sorgt für neue Remaster-Spekulationen

Kommt Commander Shepard noch einmal zurück? Ein Twitter-Beitrag von Bioware sorgt für unzählige Spekulationen unter den Fans von Mass Effect.

Mit mysteriösen Twitter-Beiträgen heizt Entwickler Bioware die Spekulationen rund um ein Remastered von Mass Effect an.

Mit Mass Effect: Andromeda hat sich Bioware vor bald drei Jahre nicht allzu sehr mit Ruhm bekleckert. Die Fortsetzung der zuvor sehr populären Sci-Fi-Rollenspielreihe wurde international mit sehr gemischten Gefühlen aufgenommen. Seitdem wurde es sehr ruhig um Mass Effect, währenddessen Anthem und Dragon Age in den Vordergrund gerückt sind.

Bioware heizt Spekulationen an

Nun könnte es beim Thema Mass Effect wieder sehr heiß werden. Den Grund dafür liefert Bioware selbst: Der Entwickler hat via Twitter die Eröffnungsszene des ersten Serienteils inklusive Soundtrack als Videobeitrag veröffentlicht. Versehen wurde der Tweet mit #MassRelays.

Was es damit auf sich hat? Das ist aktuell noch ziemlich unklar. Seitens Bioware gibt es schlichtweg keine Stellungnahme. Der neue Tweet passt jedoch zu einem Beitrag vom 7. Januar, als das Entwicklerstudio ein Bild von der Normandy SR2, dem Raumschiff von Commander Shepard aus Mass Effect 2, geteilt hat.

Unter den Fans sorgen die Beiträge derweil für neue Spekulationen. Viele Fans vermuten, dass Bioware mit den Beiträgen eine Ankündigung vorbereitet. Womöglich, so manche Theorie, folgt in den nächsten Tagen noch ein Tweet zu Mass Effect 3, ehe dann die Zukunft der Marke besprochen wird. Für Fans beinhaltet das in erster Linie eine Neuauflage der Shepard-Trilogie für die aktuelle oder nächste Konsolengeneration. Ob Bioware diesem Wunsch folgt, steht zurzeit noch in den Sternen.

Bioware und Electronic Arts hüllen sich derzeit noch in Schweigen. Ein potentielles Mass Effect Remastered könnte die Reihe jedoch wieder stabilisieren und in den Mittelpunkt rücken, um sich danach Gedanken über eine Fortsetzung zu machen. Zum jetzigen Zeitpunkt heißt die Devise aber: Abwarten.