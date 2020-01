Dragon Ball Z: Kakarot | Das sind die ersten Wertungen

"Dragon Ball"-Fans haben dem Tag entgegengefiebert und schon morgen, am 17. Januar, ist es soweit: Der Release von Dragon Ball Z: Kakarot für PC, PS4 und Xbox One steht an. Doch hat sich all das Warten auch gelohnt? Die ersten Wertungen zum Action-Rollenspiel sind da.

Dragon Ball Z: Kakarot spaltet die Kritiker.

Alle Infos zum Spiel

• Genre: Action-Rollenspiel

• Plattformen: PC, PS4, Xbox One

• Release: 17. Januar 2020

• Angebote: "9,99 Euro"-Aktion mit Dragon Ball Z: Kakarot und mehr

Die ersten Wertungen zu Dragon Ball Z: Kakarot

Dragon Ball Z: Kakarot erzählt - wie der Titel schon verrät - die Geschichte der "Dragon Ball Z"-Saga, möchte vor allem aber auch mit Nebenhandlungen punkten, die bisher keine Erwähnung im Anime fanden. Eine der wichtigsten Fragen lautet aber wohl: Kann das Action-Rollenspiel auch die breite Masse begeistern oder sollten ausschließlich eingefleischte Fans zuschlagen?

Die ersten Kritiken zur PS4-Fassung sind bereits auf Metacritic eingetroffen und es zeichnet sich mit einer Gesamtwertung von 81 Prozent ein bisweilen recht positives Bild von dem Spiel - auch wenn die Kritiker unterschiedlicher Meinung sind.

Gamingbible wertet trotz Kritik am Spiel mit stolzen 90 Prozent:

"Während sich einiges davon etwas veraltet anfühlt und die Nebenmissionen nicht so stark voneinander abweichen wie sie könnten, ist das Gesamtpaket ein zutiefst fesselnder, frischer Weg [...] für jeden Dragon Ball Z-Fan".

Areajugones vergibt 85 Punkte und bezeichnet Dragon Ball Z: Kakarot als eines der besten Spiele im "Dragon Ball"-Universum:

"Dragon Ball Z: Kakarot etabliert sich als ein Muss für alle Dragon Ball-Fans. Obwohl es bei dem Versuch, jeden ikonischen Moment in der Serie darzustellen, machnmal zu kurz kommt, gelingt es dem Spiel, die beste Repräsentation des Animes in einem Videospiel. Außerdem ist das Gameplay wild, unterhaltsam und optisch ansprechend. Und obwohl es manchmal an Glanz mangelt, ist es eines der besten 'Dragon Ball'-Spiele, die je gemacht wurden".

Gameblog.fr lässt 80 Punkte springen, findet jedoch Kritik an den langen Ladezeiten:

"Dragon Ball Z: Kakarot ist der beste Weg, die gesamte 'DBZ'-Story durchzuspielen. Kein anderes 'Dragon Ball'-Spiel kommt diesem hier nahe, wenn es um Immersion geht. Obwohl es unvollkommen ist (die häufigen und langen Ladebildschirme nerven), ist das Videospiel ein Must-have für jeden Fan, der schon immer einmal davon geträumt hat in der 'Dragon Ball'-Welt zu leben".

Everyeye.it glaubt, dass vor allem Fans damit Spaß haben werden und hinterlässt eine Wertung von 75 Prozent:

"Einige spielerische Entscheidungen, die nicht immer kohärent und teilbar sind, schwächen die Ausstrahlung eines Produkts, das dennoch lange Spaß macht. Die Fans werden es mit offenen Armen begrüßen, auch wenn sie sich bewusst sind, dass die Verschmelzung von Dragon Ball und einem Rollenspiel nicht perfekt sind".

TheSixthAxis entschied sich für eine Durchschnittswertung von 70 Punkten mit der Überzeugung, dass selbst "Dragon Ball"-Fans nicht zwingend zuschlagen sollten:

"Dragon Ball Z: Kakarot zeigt beispiellose Sorgfalt und Respekt für die ikonischen Handlungsstränge, die es adaptiert. Die Original-Musik ist mit an Bord, die ursprünglichen 'Dragon Ball'-Charaktere kehren zurück, und die entscheidenden Momente werden großartig animiert. Wenn diese Geschichten zum ersten Mal im Videospielformat präsentiert würden, wäre das eine atemberaubende Erfahrung. Leider rechtfertigt [...] das nicht zum X-ten Mal die Cell-Saga zu durchleben und zu sehen, wie Freezer schon wieder ausgelöscht wird. Habt ihr schon einmal ein 'Dragon Ball Z'-Spiel gespielt, habt ihr im Grunde auch dieses Spiel gespielt".

Dragon Ball Z: Kakarot erscheint am 17. Januar 2020 für PC, PS4 und Xbox One. Doch die Kritiker sind sich uneinig: Während einige das Rollenspiel feiern, haben sich andere bereits an der "Dragon Ball Z"-Saga sattgesehen. Teilt uns doch in den Kommentaren mit, was ihr von dem Action-Rollenspiel rund um Son Goku haltet!