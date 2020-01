N64 | Nintendo hat eine "Funktion" des Controllers jahrelang verschwiegen

Der N64-Controller von Nintendo bietet viele Funktionen und ist mit allerlei Knöpfen ausgestattet. Das Design des in die Jahre gekommenen Controllers ist bei vielen Spielern allerdings umstritten. Eine neu entdeckte "Funktion" dürfte das Gamepad jetzt aber durchaus attraktiver machen.

Ein Spieler zeigt, dass die Aussparung auch als Alltagshelfer dienen kann.

Wie ein auf Twitter geteiltes Video des Nutzers Jason Brody | Darkhorse zeigt, ist der Controller der N64-Konsole zu mehr fähig, als Videospielhelden durch virtuelle Welten zu navigieren.

Jahrelang war das kontroverse Design des Controllers Mittelpunkt von Diskussionen, so auch die Aussparung auf der Rückseite des Controllers, an der diverse Erweiterungen angebracht werden können. Dabei erscheinen diese Diskussionen jetzt sinnlos, da die eigentliche Funktion dieser Öffnung jetzt geklärt ist:

Everyone: The N64 controller is stupid! What a horrible design!



Me: pic.twitter.com/CdBpn1xUJe