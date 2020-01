Cyberpunk 2077 | Release um mehrere Monate verschoben

Die Urlaubsplanung muss geändert werden: Cyberpunk 2077 wird nicht mehr im April erscheinen. CD Projekt Red hat die Veröffentlichung des Spiels um mehrere Monate nach hinten verschoben.

Nichts mit April: Cyberpunk 2077 benötigt noch ein wenig mehr Entwicklungszeit.

Kaum hat Square Enix Final Fantasy 7: Remake und Marvel's Avengers verschoben, da zieht CD Projekt Red mit Cyberpunk 2077 nach. Das heiß ersehnte Rollenspiel wird nicht mehr wie geplant am 16. April erscheinen.

Wie die Entwickler selbst via Twitter bekanntgeben, soll Cyberpunk 2077 nun voraussichtlich am 17. September 2020 erscheinen. Als Grund für die Verschiebung heißt es, dass das Team mehr Zeit für den Feinschliff benötigt. Zwar sei das Spiel inhaltlich vollständig spielbar, aber die schiere Komplexität der Spielwelt mitsamt ihren Spielmechaniken und Geschichten benötigt intensive Testphasen.

We have important news regarding Cyberpunk 2077’s release date we’d like to share with you today. pic.twitter.com/aWdtR0grYV