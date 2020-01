Das Warten hat ein Ende: Bereits seit Beginn seiner "Battle Royale"-Karriere träumt der Streamer Ninja von einem eigenen Fortnite-Skin. Nachgekommen ist Entwickler Epic Games diesem Wunsch aber nie. Bis jetzt.

Ninja bekommt eigenen Fortnite-Skin

Ninja darf sich dieser Tage über seinen lang ersehnten Fortnite-Skin freuen den Epic Games auf der hauseigenen Website präsentiert - eine passende Spitzhacke, bestehend aus zwei Katanas, und das dazugehörige Emote 'Ninjastil' gibt es praktischerweise gleich dazu. Aber er ist nicht der einzige, der Grund zum Jubeln hat. Auch andere prominente Persönlichkeiten werden in dem Spiel verewigt.

I've dreamt of having a skin in Fortnite since I started playing the game. Today, my dream becomes reality. Get the Ninja Fortnite Skin in the Epic store Thursday 6 p.m. CST-Sunday 7 p.m. Don't forget to use code NINJA! #NinjaSkin #EpicPartner pic.twitter.com/xTn9UlbkGI — Ninja (@Ninja) January 15, 2020

Ingame look at the J.J. Abrams Skin! (looks like it will have styles) pic.twitter.com/1yKUK6iMhO — Use Code Trimix | Fortnite Leaks & News (@official_trimix) December 14, 2019

Mit der Icon-Reihe, spendiert Epic Games nicht nur dem Regisseur von "Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers", J. J. Abrahms, ebenfalls einen eigenen Skin, auch dürfen sich die Spieler über eine bunte Mischung an neuen Inhalten, basierend auf den Themengebieten 'Spiel', 'Film', 'Mode' und 'Musik', freuen.

Highlight der Neuerungen dürfte aber in jedem Fall der Ninja-Skin sein. Falls ihr also auch mal in die Rolle des Streamers schlüpfen wollte, dann müsst ihr ab dem 17. Januar um 1 Uhr einfach nur im Epic Games Store vorbeischauen. Wartet aber nicht zu lange, denn der Skin soll nur bis zum kommenden Montag um 2 Uhr im Store von Fortnite vorrätig sein.