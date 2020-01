Cyberpunk 2077 | Multiplayer-Modus erscheint wohl erst 2022

Es ist eine schwere Zeit für "Cyberpunk 2077"-Fans: Nachdem Entwicklerstudio CD Projekt Red bekanntgegeben hat, dass sich die Veröffentlichung des Hauptspiels um mehrere Monate verschieben wird, ist nun auch der Multiplayer-Modus an der Reihe.

Der Multiplayer-Modus von Cyberpunk 2077 wird wohl erst 2022 erscheinen.

Was wir bisher wussten

Eigentlich sollte Cyberpunk 2077 bereits am 16. April 2020 für PC, PS4, Xbox One und Google Stadia erscheinen. Doch wie das Entwicklerstudio jüngst via Twitter bekanntgab, verschiebt sich der Veröffentlichungstermin um gleich mehrere Monate. Grund hierfür ist, dass CD Projekt Red mehr Zeit für den Feinschliff benötigt. Das neu angepeilte Release-Datum ist der 17. September 2020.

Was neu ist

Damit einhergehend wird sich auch der Multiplayer-Modus verzögern - und zwar nicht nur um einige Monate. Bei einer Investorenkonferenz verkündete Senior Vice President von CD Projekt Red, Michal Nowakowski, dass der Mehrspieler-Modus von Cyberpunk 2077 wohl erst nach dem Jahr 2021 erscheinen wird:

"Angesichts der erwarteten Veröffentlichung von Cyberpunk 2077 im September und einer Reihe von Ereignissen, die wir nach diesem Termin erwarten, erscheint 2021 als Veröffentlichungstermin für den 'Cyberpunk'-Multiplayer unwahrscheinlich".

Erste Gerüchte zu einer Online-Komponente von Cyberpunk 2077 gab es bereits im Jahr 2013. Offiziell angekündigt wurde der Multiplayer jedoch erst im September letzten Jahres. Schon damals stellte das Entwicklerstudio klar, dass dieser erst nach dem Release des Hauptspiels nachgereicht werde.

Cyberpunk 2077 erscheint voraussichtlich am 17. September 2020 für PC, PS4, Xbox One und Google Stadia. Diejenigen von euch, die sich auf den Multiplayer freuen, müssen sich noch deutlich länger gedulden. Es ist davon auszugehen, dass der Mehrspieler-Modus erst im Jahr 2022 an den Start gehen wird.