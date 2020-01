Aktuell gibt es bei Zavvi den passenden Deal für alle Nintendo-Fans: Sweatshirts mit verschiedenen Motiven und Farben zum absoluten Schnäppchen-Preis. Ihr zahlt für die Nintendo-Pullover im Angebot nur 16,99 Euro pro Stück. Außerdem bekommt ihr bei uns exklusiv 20% auf Hoodies. Beliebte Motive sind oft schnell vergriffen – schnell sein lohnt sich also!

Bildquelle: HAKINMHAN/iStock, Getty Images; Zavvi

Bei einem regulären Preis von 29,99 Euro für die originalen Sweatshirts überlegt man doch zweimal, bevor man auf den Kaufen-Button drückt. Zum Glück läuft aktuell eine Aktion, die einen ordentlichen Rabatt von über 40% möglich macht: Indem ihr bei Zavvi den Rabattcode: „NINTENDO“ im Warenkorb eingebt, bekommt ihr die Nintendo-Pullover für 16,99 Euro statt 29,99 Euro . Für den Versand fallen zusätzlich noch 1,49 Euro (Standardversand) innerhalb Deutschlands an.

Exklusiv bei uns gibt es außerdem 20% auf Nintendo-Hoodies. Ihr zahlt dann mit dem Rabattcode: „HOODIE20“ nur 27,99 Euro statt 34,99 Euro .

Die unterschiedlichen Codes lassen sich im Warenkorb auch kombinieren, wenn ihr von beiden Aktionen Gebrauch machen wollt.

Einige Motive aus dem Shop von Zavvi. Bildquelle: Zavvi

Es gibt für Damen und Herren unterschiedliche Modelle. Wir haben euch einige Beispiele herausgesucht. Unter anderem sind folgende Motive in der Auswahl vertreten:

In der Regel sind bei solchen Angeboten die beliebtesten Motive in den gängigsten Größen (S, M) schnell vergriffen. Wie lange die Aktion läuft, ist nicht festgelegt. Vermutlich werden Artikel aber nicht mehr nachgelegt, sobald sie in Rahmen des Deals als „ausverkauft“ markiert wurden. Besonders Pullover mit von Fans geliebten Yoshi- oder Zelda-Motiven dürften nicht lange in allen Größen auf Lager sein. Tragt ihr Sweatshirts lieber in L oder XL, könntet ihr auch bei den begehrten Stücken Glück haben.