PlayStation-Sale | Die besten Spiele für unter 20 Euro

Der Januar glänzt nicht gerade mit einer Vielzahl an neuen Videospiel-Veröffentlichungen. Eine prima Gelegenheit also um einst versäumte Games nachzuholen. Im PlayStation Store lassen sich gerade aufgrund neuer Rabattaktionen jede Menge Videospiele zum günstigen Preis abstauben.

Die Deluxe Edition von Assassin's Creed: Origins jetzt für unter 20 Euro ergattern.

Neuer Sale im PlayStation Store

Mit einer großen Auswahl an Rabattaktionen ist heute der "Spiele unter 20 Euro"-Sale im PlayStation Store gestartet. Wir haben die besten Angebote für euch zusammengetragen.

Die besten Spiele für unter 20 Euro:

Noch habt ihr ausreichend Zeit, euch die Angebote zu sichern. Der Sale hat heute, am 17. Januar, begonnen und endet voraussichtlich am 6. Februar. Bedenkt, dass ihr euch einen zusätzlichen Rabatt auf so manches Angebot sichern könnt, wenn ihr über eine aktive "PS Plus"-Mitgliedschaft verfügt. Wer eine haben möchte, kann sie aktuell für einen Monat zum halben Preis bekommen. Dieses Angebot findet ihr hier!

