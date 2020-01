Metro Redux | Erscheint schon bald für Nintendo Switch

Zwei grusellastige Story-Shooter finden ihren Weg auf die Nintendo Switch: Deep Silver und 4A Games haben die Umsetzung von Metro Redux für die Hybrid-Konsole bestätigt.

Im Paket enthalten sind Metro 2033 und Metro: Last Light in einer technisch überarbeiteten Version.

In der Gerüchteküche wurde schon ein wenig länger darüber spekuliert, nun ist es ganz offiziell: Metro Redux ist für die Nintendo Switch in Arbeit. Das Paket bestehend aus den Remastered-Versionen von Metro 2033 und Metro: Last Light wird sogar schon ziemlich bald erscheinen.

Zwei Spiele auf einer Cartridge

Der Release von Metro Redux ist gemäß Publisher Deep Silver für den 28. Februar 2020 geplant. Im Paket sind übrigens nicht nur die beiden Spiele enthalten, sondern auch sämtliche DLCs, die für Metro: Last Light erschienen sind. Zudem stehen zwei verschiedene Spielmodi parat: In Survival erwartet euch eine langsame Erfahrung mit Fokus auf Survival-Horror-Elementen, während im Ranger-Modus vor allem die bleihaltigen Kämpfe in den Mittelpunkt rücken.

Fans von physischen Versionen können übrigens bei Metro Redux aufatmen. Beide Spiele inklusive der DLCs werden auf einer einzelnen Cartridge ausgeliefert. Ein zusätzlicher Download, abgesehen von eventuellen Patches, ist demnach nicht notwendig.

Im Nintendo eShop können interessierte Spieler außerdem beide Spiele separat erwerben und sind nicht zwingend auf das komplette Bundle angewiesen.

Meistert das ultimative Survival-Quiz!

Sowohl die physische als auch die digitale Version von Metro Redux erscheint am 28. Februar 2020 für die Nintendo Switch. Ob zukünftig auch der Nachfolger Metro Exodus für die Hybridkonsole umgesetzt wird, ist jedoch zum aktuellen Zeitpunkt noch ungewiss.