Left 4 Dead 3 | Entwickler gibt wartenden Fans endlich Gewissheit

Kommt Left 4 Dead 3, oder nicht? Valve hat nun klare Stellung bezogen und verkündet, wie es mit der Shooter-Reihe weitergeht.

Mit Left 4 Dead 2 hat Valve einen echten Community-Liebling geschaffen. Der Shooter wird bis heute gespielt.

Nach einer gefühlten Ewigkeit wird Valve dieses Jahr ein neues Half-Life-Spiel auf den Markt bringen. Was an sich schon fast einer Sensation gleicht, hat unter Fans für neue Spekulationen gesorgt: Wird sich Valve nach Half-Life: Alyx einer anderen Marke widmen? Immerhin hat es in den letzten Jahren immer wieder Gerüchte rund um ein Left 4 Dead 3 gegeben, welches angeblich sogar schon 2017 hätte erscheinen sollen.

Gegenüber dem englischsprachigen Magazin IGN hat Valve nun einen Teil seiner Karten offengelegt und verraten, wie es mit dem Zombie-Shooter weitergeht.

Left 4 Dead: Kein dritter Teil in Entwicklung

Laut dem Entwickler habe das Team vor einigen Jahren ein paar Ideen bezüglich eines neuen "Left 4 Dead"-Spiels geprüft, aber nicht weiter verfolgt. An diesem Plan werde sich auch in naher Zukunft nichts ändern. Aktuell befindet sich also kein Left 4 Dead 3 oder etwas anderes, was mit der Marke zu tun hat, in Entwicklung.

"Es ist klar, dass einige Leute Spaß daran haben, Fehlinformationen zu verbreiten, um die Community und andere Kanäle in Aufregung zu versetzen. Aber im Moment arbeiten wir leider nicht an einem neuen L4D-Spiel."

Sämtliche Gerüchte der letzten Wochen und Monate sind somit dementiert. Aktuell konzentriert sich Valve auf die Fertigstellung von Half-Life: Alyx, welches voraussichtlich im März erscheinen soll. Dafür wurde auch die umstrittene Enstcheidung gefällt, Entwickler des aufgekauften Studios Campo Santo in die Plficht zu nehmen, womit deren eigentliches Projekt auf Eis gelegt wurde.

Ob sich Valves Planungen irgendwann in Zukunft ändern, bleibt schlichtweg abzuwarten. Immerhin erhält auch die Half-Life-Reihe nach vielen Jahren einen neuen Serienteil. Immerhin haben alle wartenden Fans jetzt Gewissheit, dass die zuletzt kursierten Gerüchte nicht der Realität entsprechen: Für dieses und vermutlich auch nächstes Jahr solltet ihr keine allzu großen Hoffnungen haben.